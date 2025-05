L’allarme da Torino: cala il mercato del libro  «Togliere le carte? Dazio alla cultura dei giovani» 

Flette ancora il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2025. In calo del 3,6% l'editoria italiana di varia - romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione - rispetto allo stesso periodo del 2024, che registra 431,3 milioni di euro di vendite a valore per una minor spesa degli italiani di 15,9 milioni di euro. Il calo a copie è stato del 3,2%: quasi un milione di copie di libri acquistati in meno (975mila) su 29,2 milioni di copie complessive. La flessione riguarda tutti gli editori con minor perdite per i grandi gruppi e gli editori con un venduto superiore a 5 milioni di euro che nell’anno precedente perdono l'1,3% a valore. Mentre gli editori medi (tra uno e cinque milioni di euro di venduto) il 13,1%, i piccoli (sotto il milione di euro di venduto) il 7,3%.

Analisi

Lo dice l'analisi dell'ufficio studi Aie sulla base di dati NielsenIQ-GfK e altre fonti presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino nel convegno “Il mercato del libro nei primi mesi del 2025” . «Spero che quello che ha detto all’inaugurazione del Salone il ministro Giuli trovi concretezza. I soldi delle biblioteche non si sono ancora visti. Togliere una cosa che funziona come la 18App che è andata avanti per nove anni e orientato gli investimenti, toglierla non è molto diverso dal mettere un dazio alla cultura dei giovani», ha sottolineato Stefano Mauri, Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Renata Gorgani, presidente del Gruppo Editoria di varia dell’Aie , si è augurata che il «libro torni al centro come dovrebbe essere». Ed Enrico Selva Coddè (Gruppo Mondadori) ha spiegato che «in tutto il mondo c’è una netta distinzione tra novità e catalogo che oggi non è più semplice. Le novità hanno le stesse copie del 2022, lo stesso prezzo, ma più titoli. Per spiegare questi dati si utilizzando le dinamiche di prezzo».

Troppi titoli?

«Non so se pubblichiamo troppi titoli, ma so che se il libro soffre, l’Italia non ride. Quando le congiunture vanno male i soggetti più deboli soffrono di più. Dobbiamo affrontare questo tema con l'innovazione. La politica deve riportare il libro al centro come elemento di cultura e come investimento. Il ministro Giuli ci è sembrato consapevole, come Aie premeremo sempre più affinché avvenga», ha sottolineato il presidente dell’Associazione italiana editori Innocenzo Cipolletta. Gli acquisti dei neo-diciottenni con le Carte nei primi quattro mesi del 2025 sono stati pari a 18,3 milioni di euro contro i 45,9 milioni di euro del 2024: al netto di questi acquisti, il mercato del 2025 rispetto al 2024 è in crescita del 2,9%. Le prime dieci novità nel 2025 hanno venduto quasi un quarto di copie in meno (-23,9%) rispetto al 2024. Il prezzo medio del venduto, pari a 14,76 euro, è in flessione dello 0,3% rispetto all’anno precedente, contro un'inflazione generale del 2%. La flessione riguarda tutti i canali, ma cresce la quota delle librerie. La grande distribuzione perde il 6,6% delle vendite a valore, gli store online il 5,2%, le librerie di catena e indipendenti il 2,1%. Ma all'interno di questo ultimo gruppo, le librerie indipendenti perdono 322mila copie comprate, il 7,5%. Per effetto dei diversi andamenti, la quota delle librerie fisiche cresce ancora e raggiunge il 55,6%, l'online si riduce al 40% . Calo generalizzato dei generi, con l'esclusione di bambini e ragazzi le cui vendite crescono a valore del 5,4%. La saggistica specialistica è calata del 12,4%, la manualistica del 7,7%, la saggistica generale del 2,7%, la narrativa straniera del 2%, la narrativa italiana dell'1,5%, i fumetti dell'1,4%. All'interno della narrativa italiana, scende dell'11,2% quella letteraria e cresce dell'8,9% quella di genere. Il romance, in flessione dell'1,8%, vede però una crescita delle vendite di autrici italiane (più 16,7%) e un calo di quelle straniere, meno 22,1%.

RIPRODUZIONE RISERVATA