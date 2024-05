L’allarme: «Attenti ai furti d’auto col finto carro attrezzi» 

A fine anno i ladri erano entrati in azione nell’hinterland utilizzando un carro attrezzi rubato a Pirri per portare via le auto parcheggiate correttamente. Ora c’è un nuovo allarme lanciato proprio da chi vive a Pirri: ieri mattina tra via Vesalio e via Italia è stato notato un carro attrezzi sospetto fermarsi per delle ispezioni. E sono scattate le segnalazioni alle forze dell’ordine, come riferito da alcuni cittadini sulla pagina Facebook La voce di Pirri. In un caso una abitante ha probabilmente evitato che venisse rubata la Ford Ka.

E quanto accaduto alla residente non sarebbe l’unico caso. Anche un’altra persona ha confermato che un carro attrezzi, molto simile a quelli autorizzati dal Comune e utilizzati per le rimozioni, in via Vesalio stava cercando di caricare un’auto: i due uomini a bordo non ci sono riusciti e si sono poi allontanati. «State attenti», è il messaggio lanciato da chi vive a Pirri.

Per ora non ci sarebbero stati furti: nessuna denuncia è stata fatta alle forze dell’ordine. Si teme che possa essere una nuova azione di chi sei mesi fa ha agito con un altro carro attrezzi risultato rubato a una società. Era stato segnalato anche a Pirri e in alcuni comuni dell’area cagliaritana. Il mezzo era stato poi ritrovato distrutto nelle campagne dell’hinterland. (m. v.)

