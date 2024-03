Lalla Lussu e Ottonello, doppio omaggio 

Ci sono omaggi pieni d’affetto. E assenze che non si riesce ad accettare. Come quelle di Antonello Ottonello e Lalla Lussu, scomparsi di recente. Due persone parecchio amate, due artisti di talento con una passione comune, il loro mestiere.

Alla Galleria Macca fino al 26 aprile, un incontro ideale tra percorsi e temi differenti attraverso opere che non sono accompagnate da alcuna didascalia e si offrono semplicemente allo sguardo. In “It’s not over ‘Til it’s over”, un trasparente bosco di tessuto dipinto con tracce di fiori e di piante lacustri è il poetico incipit di Lalla Lussu. Pieno di colore quanto è ingannevolmente monocromo il quadro di Ottonello dedicato alle miniere e a chi ci lavorava e lavora. C’è un seme disseccato, sotto la composizione di una sfera innervata di sottili bacchette. Appartiene alla serie “Ingurtosu”, un ciclo inesauribile per un artista che raccoglieva personalmente le polveri e le sabbie da depositare sulle carte fatte a mano. Le spine d’acacia horrida, le reti metalliche, i cavallini in terracotta, la yuta stramata. Son noti e riconoscibili questi elementi che negli anni sono andati a comporre un racconto sempre rinnovato e sempre coerente.

Le “Cortecce” di Lalla Lussu sono anch’esse un richiamo alla natura: a lei piaceva molto dipingere i petali. E tagliava e cuciva le garze pieghettate come le gonne delle antiche signore sarde. Ma in Galleria appaiono anche un paio di sagome di teste di donne tracciate con una cromia dissonante. Adelaide (il suo vero bel nome) si è laureata in Storia dell’arte, si è perfezionate in Germania e ha cominciato a esporre dalla fine degli anni Settanta. Otto, così lo chiamavano i molti amici, si è diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma. Un periodo bellissimo, diceva, un’esperienza che gli ha fatto scoprire la bellezza delle tarlatane e lo ha visto calcare le scene come attore nella compagnia di Mario Ricci.

Percorsi differenti, dunque per i protagonisti dell’esposizione alla Macca, ma non certo antitetici. Entrambi conoscevano, per esempio il piacere di manipolare la materia, di inventare soluzioni, di azzardare commistioni. Lalla è spesso ricorsa con bei risultati alla figurazione. Otto no, ma continuava a plasmare soli e lune, angeli con le ali spezzate , biscottini destinati ai bambini abusati. Tutti i lavori allestiti in via Lamarmora 136 sono prestati dagli eredi.

