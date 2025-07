L’alieno Pogacar trionfa sui Pirenei Ipoteca sul Tour? 

Hautacam. Un marziano sui Pirenei. Quello che ha fatto ieri Tadej Pogacar appartiene all'epica dei campioni capaci di caratterizzare un’epoca: questo è ciò che si è visto nella prima tappa pirenaica del Tour de France durante l'ascesa verso i 1.520 metri della stazione sciistica di Hautacam. Il campione del mondo, dopo essersi imposto nella 12ª tappa ha voluto dedicare il successo a Samuele Privitera, il ciclista 19enne morto per una caduta mercoledì al giro della Valle d'Aosta. «La dedico a lui e alla sua famiglia, ho pensato a lui oggi alla partenza e poi di nuovo negli ultimi chilometri, e a quanto sia duro questo sport e a quanto dolore possa causare». Un gesto che aggiunge spessore alla vittoria n.102 della carriera, la terza in questo Tour, nata con un solo, impressionante scatto decisivo a 11,8 km dal traguardo. Jonas Vingegaard ha provato a resistere, senza rispondere, ma ha dovuto arrendersi e Pogi si è vendicato della sconfitta che il suo grande rivale danese gli inflisse proprio a Hautacam nel 2022. Alla fine ha preceduto di 2'10” Vingegaard (ora 2° a 3’31”), di 2'23” il tedesco Florian Lipowitz, entusiasmando anche il presidente francese, Emmanuel Macron, presente in carovana.

La Uae Emirates di Pogacar, pur priva di Almeida, ha ribaltato sull’ultima salita il confronto con la Visma-Lease a Bike di Vingegaard che aveva scatenato l’inferno sul Col del Soulor, sfinendo uno dopo l'altro i suoi uomini (Simon Yates, Jorgenson, Kuss). La maglia gialla Ben Healy è crollata lungo i tornanti pirenaici, mentre sull’ultima ascesa Wellens, Adam Yates e Narvaez lanciavano Pogacar verso il maestoso assolo finale che, a 26 anni, consegna allo sloveno il 20° successo di tappa al Tour. E i rivali? Benissimo Lipovitz, Johannessen, 4°a 3’ con Onley, il francesino Vauquelin, l’irriducibile Evenepoel, giunto a 3’35” e 3° in classifica a 4’45”. Hanno retto anche Felix Gall e Primoz Roglic, a poco più di 4’.

Ora mancano due frazioni sui Pirenei: oggi quella a cronometro di Peyragudes (10,9 km), domani quella (182,6 km) con Tourmalet, Aspin, Peyresourde e l’arrivo a Superbagnères. A quel punto forse il Tour sarà stato già chiuso, con tutta l’ultima settimana ancora da correre.

RIPRODUZIONE RISERVATA