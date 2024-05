L’alieno Pogacar  trionfa a Livigno: «Il giorno più bello» 

Milano. Un uomo solo al comando. La sua maglia non è biancoceleste ma di un un rosa che riflette i raggi del sole sulla neve a bordo strada; la tappa non è la mitica Cuneo-Pinerolo ma un durissimo arrivo sulle rampe di Livigno; il suo nome non è Fausto Coppi ma Tadej Pogacar. A distanza di 75 anni, la sensazione di onnipotenza è la medesima. Scatta sul Foscagno a 15 km dall'arrivo e fa letteralmente il vuoto: il gruppo è inerme, non prova nemmeno rispondere al suo attacco e sale regolare per evitare una punizione ancora più severa. Quella del fuoriclasse sloveno è una ritmata marcia solitaria che ha il sapore delle principali imprese in Maglia Rosa dei tempi recenti: Nibali nella tormenta della Tre Cime di Lavaredo nel 2013 e Egan Bernal a Cortina nel 2021. Vincere è bello, stravincere è meglio. Nei primi due chilometri in solitaria Pogacar dimezza gli oltre 3' di svantaggio dalla coppia formata da Steinhauser e dal vincitore del Giro 2014 Nairo Quintana e stacca il plotone degli uomini di classifica di oltre un minuto. E piano piano riprende tutti: prima la decina dei fuggitivi della prima ora, sverniciandoli al doppio della velocità; poi il tedesco; infine, il colombiano, a due chilometri dall'arrivo. Proprio quando la strada si trasforma in un inferno con punte al 19% sulla pista da sci del Mottolino. Pogacar fa un altro sport, è un marziano sceso sulla Terra. Vince in surplace su un ex bambino prodigio come Quintana (29”), saluta agilmente un giovane di bellissime speranze come Steinhauser e umilia chi pensava di poterlo contrastare: Martinez e Thomas. «Questo è senza dubbio uno dei giorni più belli della mia carriera», dice dopo l'arrivo. «Avevamo l'idea di vincere questa tappa fin da dicembre, siamo stati perfetti come squadra. Sono davvero molto contento di aver avere vinto la tappa regina a Livigno che è uno dei miei posti preferiti in Italia».

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) in 6h11’43”, 2. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 29”, 3. Georg Steinhauser (Ger Ef Education) a 2’32”, 4. Romain Bardet (Team Dsm) a 2’47”, 5. Daniel Felipe Martinez (Col, Bora Hansgrohe) a 2’50”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) 56’11”42, 2. Geraint Thomas (Gbr, Ineos Grenadiers) a 6’41”, 3. Daniel Felipe Martinez (Col, Bora Hansgrohe) a 6’56”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 7’43”, 5. Antonio Tiberi (Ita) 9’26”.

