L’algoritmo entra negli allevamenti 

Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale. Anche negli allevamenti e nei caseifici. Le aziende cambiano e si modernizzano grazie ai fondi europei: è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna il primo “bando a cascata” rivolto al comparto ovino sardo.

Si tratta di una delle novità introdotte dal Pnrr e consentirà agli allevamenti isolani di essere protagonisti nella sperimentazione della piattaforma digitale “Appàre” per la raccolta, la gestione e l’interpretazione dei dati aziendali.

L’ambito

L’intervento rappresenta uno dei dieci capitoli dell’ecosistema “Eins Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia”, programma globale finanziato dal Pnrr nell’Isola per rafforzare il legame tra impresa e scienza, mitigare gli impatti sociali generati dalla crisi e aumentare il livello di inclusione territoriale. Appàre è coordinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e comprende nel partenariato le Università di Sassari e Cagliari, Abinsula e il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit).

La presentazione

I contenuti del bando a cascata, che prevede una dotazione finanziaria di 3.148.635 euro, saranno presentati nel corso di un incontro aperto al comparto e alle istituzioni che si terrà lunedì 6 maggio alle 11 nella sala congressi L’Anfora di Tramatza.

Il progetto ha come obiettivo quello di rendere le aziende del settore maggiormente innovative e competitive e fornire loro un valore aggiunto per l’allevamento e la trasformazione. La finalità del bando è quella di sviluppare processi di innovazione integrata e trasferimento tecnologico, consentendo agli allevatori di gestire l’azienda potenziando la gestione dei “big data” con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Potranno richiedere le agevolazioni le micro, piccole e medie imprese della filiera zootecnica, in modalità singola o collaborativa e/o associativa con altre imprese, e le grandi imprese a condizione che collabori almeno una micro, piccola e media impresa.

I criteri

Il bando è rivolto alle aziende del settore zootecnico con indirizzo produttivo ovino da latte in forma singola, purché operino anche come aziende di trasformazione (i cosiddetti caseifici aziendali); inoltre tra i destinatari sono previste anche le associazioni di aziende operanti nel settore della produzione e della trasformazione dei prodotti dell’ovino da latte, come ad esempio le cooperative. Il progetto vuole fornire alle aziende un efficace strumento di lavoro che consenta, tramite l’analisi dei dati, di far emergere e risolvere rapidamente eventuali criticità nelle diverse fasi della produzione e della trasformazione. Il bando rimarrà aperto per un mese e tutti i progetti finanziati dovranno essere conclusi entro ottobre del 2025, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr.

