L’Alghero vola alle finali nazionali 

ORISTANO. Quattro squadre all’atto conclusivo del torneo, una sola va avanti. È l’Alghero, la formazione risultata più meritevole al termine della fase regionale del Fair Play Élite Under 13 organizzata da SGS Sardegna e andato in scena sabato scorso al Centro federale territoriale “Tino Carta” di Oristano. I catalani, che si sono confrontati con i pari età di Cagliari Calcio, Pirri e San Paolo Sassari, ora rappresenteranno la Sardegna al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia per tentare di ripetere l’exploit del 2023, quando si laurearono campioni d’Italia della categoria Esordienti.

«La soddisfazione è tanta», il commento di Massimo Malfitano, responsabile tecnico dell’Alghero, «ringrazio i genitori, i dirigenti che accompagnano la linea tecnica che non basterebbe senza il loro apporto. È quello che stiamo cercando di creare nel nostro progetto: famiglie che cooperino con noi, il nostro psicologo e il nutrizionista per riuscire a educare l’atleta sotto ogni aspetto». Per Lorenzo Cagli, coordinatore federale SGS Sardegna, «la manifestazione è stata un successo, erano presenti circa cento bambini. Ringraziamo società, genitori e atleti per la disponibilità, il presidente Gianni Cadoni e il Comitato regionale Lnd per il supporto e lo staff SGS Sardegna». (f. p.)

