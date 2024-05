L’alghero va, il primo posto è a un passo  

Alghero 2

Usinese 1

Alghero ( 4-3-3) : Piga, Dore, Masala, Manunta, Mereu, Urgias (34' st Paolo Carboni), Feliz Rabacal, Mula, Franchi, Marco Carboni (41' st Meloni), Baraye. In panchina Pittalis, Sini, Giorgi, Spiri, Sasso, Puddu, Pinna. Allenatore Gian Marco Giandon.

Usinese (4-3-3) : Caboni, Michele Saba, Spanu, Daga, Luiu (45' st Porcu), Gutierrez, Ferranda (13' st Saccu), Tedde, Foddai (16' st Fabio Mura), Sanna, Domenico Saba. In panchina Zaccheddu, Antonio Mura, Capra, Nieddu, Oggiano, Panzali). Allenatore Gianfranco Ravot.

Arbitro : Samuele Giudice di Sassari.

Reti : 47' Mereu, 6' st Dore, 18' st Spanu.



Alghero. L'Alghero vince per 2-1 la gara d'andata della finale playoff contro l'Usinese che garantisce il primo posto in caso di ripescaggi in Eccellenza. Partita molto tirata, con le due squadre che hanno patito il caldo e la tensione per l'alta posta in palio. Domenica il match di ritorno a Usini.

Alghero in vantaggio

Al 7', Marco Carboni ci prova dal limite, Caboni respinge, si avventa sulla palla Franchi che, a contatto con un difensore, finisce a terra. Per l'arbitro è fallo del centravanti giallorosso. Tre minuti dopo, punizione di Luiu e Piga alza oltre la traversa. Al 17', dall'altra parte del campo stesso destino: capitan Mereu lavora un buon pallone dal limite e calcia, ma Caboni mette oltre la trasversale. Al 34', azione confusa in area usinese: la palla buona finisce sui piedi di Franchi, che calcia di poco alto. Due minuti dopo Baraye scende sulla destra e la mette in mezzo rasoterra, Franchi arriva in spaccata ma non riesce a deviare in rete. Allo scadere del secondo minuto di recupero, Mereu calcia dalla bandierina e una deviazione fortuita nell'area piccola aiuta la sfera a finire nell'angolo più lontano per l'1-0.

La ripresa

Al 51' il raddoppio: lungo rilancio dalla destra che sorprende la difesa ospite, Marco Carboni controlla, gli usinesi si fermano aspettando un fischio che non arriva e palla in mezzo per Dore, che insacca la più facile delle reti. Al 63', azione dell'Usinese sulla destra: palla per Spanu, che fa partire un tiro che lascia fermo Piga, bacia il palo alla sinistra del portiere e finisce in rete. Al minuto 82', secondo giallo per l'allenatore giallorosso Giandon. Al 91', Usinese in dieci per la doppia ammonizione a Tedde.

