L’Alghero va a segno otto volte 

A due giornate dal termine del campionato di C1 resta tutto aperto: primo posto, playoff e salvezza. In testa alla classifica c'è l’Alghero, che si conferma con l'8-1 sul campo dell'Ichnos Sassari firmato dalle doppiette di Jorge e Idili e i gol di Becca, Molina, Chighini e Pilo. Difende il secondo posto il Domus Chia, che si aggiudica lo scontro diretto contro il Città di Cagliari, terzo. La squadra di Luca Catta si è imposta per 2-0 con le reti di Murgia e Mantari.

Playoff

La San Sebastiano Ussana torna in zona playoff grazie al 6-0 contro lo ZB Iron Bridge. In gol Perra e Saddi, con una doppietta a testa, oltre a Medda e Deiana. La formazione di Calabretta ha superato al quinto posto il Mogoro, battuto 12-4 a Settimo San Pietro dal Futsal 4 Mori. Protagonisti Corda con quattro gol e Enardu con una tripletta. A segno anche Melis, Cano, Ferru, Lecca e Littera. Non hanno più nulla da chiedere al campionato Villaspeciosa e Villacidrese, che hanno dato comunque vita a una bella gara. L'ha spuntata il Villaspeciosa per 5-4 con la doppietta di Barbieri e i gol di Tolu, Tola e Floris.

Salvezza

Colpi importanti in chiave salvezza per Oristanese e Villasor. Nell'anticipo di giovedì l'Oristanese ha battuto 10-9 il Serrenti. Successo di misura anche per il Villasor nell'altro scontro diretto contro la Dym Sport per 6-5. In Serie C2 si segnala invece la promozione matematica del Selargius che giocherà nella prossima C1.



