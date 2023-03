L’alghero tiene a bada il domus chia 

L’Alghero primo in classifica vince ancora e conserva il vantaggio di due punti sul Domus Chia secondo a tre giornate dalla fine del campionato di Serie C1. La squadra di Rino Monti ha battuto 5-2 in casa il Villaspeciosa grazie alle doppiette di Molina e Chighini e il gol di Fiori. Un successo importante per la capolista per tenere a distanza il Domus Chia, che a sua volta ha vinto 8-5 sul campo della Villacidrese. La tripletta di Murgia, la doppietta di Mantari e la rete di Trevisan, oltre a due autogol, hanno firmato il successo della formazione di Luca Catta.

Playoff

Nell’anticipo del venerdì, il Città di Cagliari terzo si è imposto 3-2 in casa sulla San Sebastiano Ussana con le reti di Milia, Tricarico e Demurtas. In chiave playoff, l’Ichnos Sassari si aggiudica in trasferta per 8-3 lo scontro diretto contro il Mogoro con la tripletta di Dessanti, la doppietta di Navarro e i gol di Stacca, Medon e Cuccuru.

Salvezza

La Dym Sport vince a Settimo lo scontro salvezza contro l’Oristanese per 11-4 grazie alle cinque reti di Ennas, la doppietta di Atzori e i gol di Secci, Dessy, Marica e Murgia. Successo importante anche per il Futsal Villasor con il 4-2 sul campo dello ZB Iron Bridge, ora matematicamente retrocesso in C2. Protagonisti Pillitu e Secci con una doppietta a testa. Il 10-5 sul campo del Parco Cross Città di Serrenti per 10-5 permette invece al Futsal 4 Mori di allontanarsi dalla zona playout.

