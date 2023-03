Ploaghe 1994 0

Ploaghe 1994 : Decortis, Annunziata, Mudadu, Pace, Pibiri, Masala, Gaddia (70’ Pintus), Tedde (46’ Cedrello), Delizos, Deledda, Florenzano. Allenatore Uleri.

Sorso 1930 : Mulas, Bagniolo, Delogu, Santucciu (67’ Fiorentino), Fois, Derudas, Recino, Perrone, Fenu (86’ Cubeddu), Pischedda, Masia. Allenatore Porqueddu.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Finisce a reti bianche lo scontro diretto per la salvezza tra Ploaghe e Sorso. Nell’anticipo di sabato al Cabigiosu la posta in gioco è alta. Il terreno bagnato non favorisce lo spettacolo e al 1’ frena la traiettoria della palla di Florenzano destinata a infilarsi in rete dopo che l’attaccante di casa aveva superato il portiere Mulas. Gli ospiti non stanno a guardare e prima dell’intervallo Masia coglie il palo. La partita si mantiene sostanzialmente equilibrata anche nella ripresa. Nel finale ancora Florenzano pareggia il conto dei legni colpendo la traversa. Finisce in perfetta parità: il Ploaghe sale a ventisei punti mantenendo i biancoazzurri a nove lunghezze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

