L’Alghero suda in attesa della prima stagionale 

Alghero. Ritmi serrati nella preparazione per l’Alghero a ridosso della nuova stagione di Eccellenza. Domenica 1 settembre nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia i giallorossi del tecnico Gianmarco Giandon sfideranno il Li Punti a Sassari per poi scendere in campo sette giorni dopo al “Cuccureddu” di Maria Pia per il match di ritorno. Si gioca alle 17.

La squadra agli ordini dell’allenatore fatica e suda per farsi trovare pronta all’appuntamento, ancor più per esordire positivamente nel match inaugurale del campionato previsto per il 15 settembre: torneo che il club affronta da ripescato ma con una nuova rosa che garantisce solidità ed efficacia. In vista delle prime gare ufficiali la formazione ha previsto altri match amichevoli così da affinare meccanismi e sintonia tra giocatori e reparti. L’Alghero ritroverà avversarie storiche, tra le tante il Tempio e il Carbonia, altre società cui forse il massimo torneo regionale sta stretto per blasone e tifoseria, e incrocerà anche la Nuorese contro cui ha sportivamente battagliato per tutta la scorsa stagione: i verdazzurri hanno vinto il campionato, i giallorossi li hanno seguiti poche settimane dopo.

