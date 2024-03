L’Alghero sogna con l’argentino Ezequiel Franchi 

Alghero. «Bueno». L’esordio di ogni frase ne tradisce le origini, la risposta alle domande svela la sua empatia. Ezequiel Franchi ha 23 anni, è nato a Buenos Aires in Argentina ed è arrivato in Sardegna solo sette mesi fa, eppure parla un ottimo italiano. Ogni weekend indossa maglia, calzettoni e scarpette da calcio e porta a termine nel migliore dei modi il proprio lavoro: segnare.

Sposato con una connazionale, è un centravanti che sino all’anno scorso giocava nelle serie minori inglesi e oggi buca regolarmente le porte del campionato sardo di Promozione: con 18 gol è il capocannoniere del girone B. Ne ha segnato 10 col Siniscola, che l’ha portato nell’Isola a fine estate, altri 8 li ha realizzati con l’Alghero, che l’ha strappato alla rivale a metà stagione e ora se lo gode. I catalani anche grazie alla sua mira sono secondi a un solo punto dalla coppia Nuorese-Usinese. «Ma il nostro obiettivo è vincere il torneo», sottolinea il giovane bomber, «con quelle due squadre siamo stati sfortunati: dovevamo vincere e abbiamo pareggiato». Bisnonno italiano (di Milano), Ezequiel dice di trovarsi «benissimo qui, ho l’Italia nel sangue» e pensa di far arrivare per le vacanze la madre (che sta oltreoceano) e il padre (lavora in Inghilterra). «La Sardegna e Alghero sono bellissime».

Ezequiel, come è arrivato da queste parti?

«Ho conosciuto un procuratore argentino che ad agosto, quando giocavo in Gran Bretagna, mi ha proposto al Siniscola. E sono venuto».

Prima dove giocava?

«In Argentina ho smesso nel 2010 e quando ho deciso di ricominciare era tardi: a 16 anni nel mio Paese se non hai una squadra è difficile. Così sono andato in Inghilterra da mio padre e sono stato in alcune squadre di campionati minori. Poi sono venuto qui».

Chi era il Franchi bambino?

«Molto simile all’Ezequiel di oggi. Se gli dai una palla è felice. Ho sempre avuto lo stesso sogno: diventare calciatore professionista. Sono felice».

Le manca l’Argentina?

«Sì. Sono andato via nel 2016. Troppo tempo, è sempre difficile. Anche noi argentini abbiamo un amore molto grande per il nostro Paese. Sto cercando di coronare il mio sogno, lo faccio col cuore. Spero un giorno di giocare a casa. Magari nell’Independiente, la mia squadra del cuore. Se Dio vorrà, un giorno accadrà».

Lei ha esordito al Siniscola, poi è passato all’Alghero: perché?

«Molte squadre erano interessate a me in questo torneo, l’Alghero è stata l’opportunità migliore. Sono felice della decisione, mi trovo benissimo».

Dove pensate di arrivare?

«L’unico obiettivo è vincere il campionato. Siamo stati sfortunati con Usinese e Nuorese, meritavamo la vittoria e abbiamo pareggiato. Ora siamo a un solo punto da loro a 8 partite dalla fine: vogliamo vincerle. Abbiamo tutto per farlo».

E l’anno prossimo resterà coi giallorossi?

«Bueno, nel calcio se un giocatore va bene magari ha delle opportunità. Si vedrà, ma io qui sto benissimo e sono veramente felice. Salire in Eccellenza darebbe un’opportunità più grande per rimanere. Si vedrà a fine stagione».

Com’è il livello del torneo?

«Molto alto. Abbiamo giocato in amichevole con squadre di Eccellenza e alcune sono state più semplici da affrontare rispetto ad altre di Promozione. Non è un campionato facile, ai vertici ci sono quattro squadre in cinque punti. Si deciderà tutto nell’ultima partita».

Qual è il suo mito calcistico?

«Ho avuto la fortuna di crescere guardando il giocatore più grande di tutti i tempi: Messi. Difficile nominare un altro. Forse Ronaldinho, la più bella essenza del calcio. Poi ho visto in video Maradona: ha fatto cose che nessun altro ha fatto. Calcio e magia».

Quale difensore le ha creato più problemi sinora?

«Difficile dirlo. Quello intelligente: se è forte e veloce ma senza testa, è più facile per noi attaccanti. Se invece l’avversario ti sa capire, sa aspettare, sa quel che farai, diventa più difficile».

E l’attaccante migliore col quale ha giocato?

«A Siniscola c’è l’uruguaiano Nicolás Pandiani, tecnicamente e fisicamente bravissimo. Gli ho visto fare cose bellissime».

Trascorrerà qui le vacanze estive?

«Si pensa sempre di tornare in Argentina, ma quest’anno non sono sicuro: magari stiamo qui ad Alghero. Stiamo valutando il da farsi con mia moglie. Del resto siamo in un posto dove la gente va in vacanza, è un’opportunità. Penso di far venire anche i miei genitori».

