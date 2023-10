L’Alghero si sbarazza del Siniscola  

ALGHERO 2

SINISCOLA 0



Alghero (4-3-3) : Pittalis, Cherchi, Pinna, Sini, Mereu, Manunta, Feliz Rabacal (35' Sasso), Mula, M. Sanna (29' st Stumpo), Baraye (45' st Urgias), Meloni (21' st Seck). In panchina Sechi, Giorgi, F. Sanna, Alberti, Mura. Allenatore Giandon.

Siniscola Montalbo (3-4-3) : Pedelacq, J. Pandiani, Arrica (37' st Corda), Scanu (8' st Corrias), Spanu, Sirigu, Stefanoni (8' st G. Canu), G. Loddo, A. Pandiani, Porcheddu, Franchi. In panchina Soro, Deiana, Francavilla, A. Loddo, Traccis, M. Canu. Allenatore Crisci.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 3' Mereu, 8' st Meloni.

Note: Espulso Loddo (S) dalla panchina. Ammoniti Cherchi, Pinna, Sini, Manunta (A). Recupero 2' e 5'.



Alghero. Con una rete per tempo, l'Alghero batte 2-0 il Siniscola Montalbo. Vantaggio giallorosso dopo tre giri di lancette, con capitan Mereu che si inventa una perfetta punizione dalla distanza che batte Pedelacq. Al 53’, il portiere ospiti va in uscita su Sanna, che entra in area dalla sinistra, ma la palla finisce in mezzo, dove Meloni si gira alla sua maniera e insacca la rete del raddoppio. Tre punti per restare agganciati alla zona alta della classifica.