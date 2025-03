L’Alghero se la cava con il Carbonia 

Alghero 1

Carbonia 1

Alghero (4-4-2) : Gobbi, Pinna, Kamana, Sini, Manunta (19’ st Marras), Mereu, Scanu (27’ st Delizos), Spanu, Mula (33’ st Mari), Carboni (19’ st Baraye), Scognamillo. A disposizione Piga, Cassano, Manuel Sanna, Fois, Brboric. Allenatore Mario Fadda.

Carbonia (3-4-2-1) : Galasso, Atzeni, Broglia, Chidichimo, Ricci, Pavone (17’ st Caffaro), Isaia, Mastino (44’ st Danilo Cocco), Moreno (39’ st Lambroni), Abbruzzi (28’ st Tocco), Mancini (34’ st Francesco Doneddu). A disposizione Davide Doneddu, Danilo Cocco, Carboni, Gianluca Cocco, Corsini. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Lorenzo Armenia di Ragusa.

Reti : pt 29’ Moreno; st 46’ Kamana.

Alghero. Stavolta il recupero porta bene all’Alghero. Dopo essere stata raggiunta per due volte sull’1-1 oltre il 90’, stavolta sono i giallorossi a strappare l’1-1 in extremis.

Ospiti in vantaggio poco prima della mezz’ora. Il Carbonia attacca centralmente con un uno-due disturbato da un difensore, la palla resta comunque dei minerari sull’out mancino: cross al centro per Moreno, che di prima intenzione batte Gobbi di sinistro. Forcing algherese nella ripresa. Il pareggio arriva nel primo minuto di recupero con Kamana, che risolve in mischia un’azione partita dalla bandierina. Finisce 1-1, con il Carbonia che fa un piccolo importante passo verso la salvezza mentre l’Alghero è in piena zona playout.

