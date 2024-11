l’alghero scappa via il tempio lo riacciuffa 

tempio 1

Alghero 1

Tempio (4-4-2) : Mejri, Malesa, Arca, Pinna, Sosa, Gomez, Roccuzzo, L. Carboni (15 st Donati), Bulla (32 st Lemiechevsky), Bazile (45 st Thiam), Solinas (15 st Aiana). In panchina Russo. A. Sanna, Garau, Olivera, Zappareddu. Allenatore Giorico.

Alghero (4-4-2) : Gobbi, Pireddu, Delizos, Kamana, Serna, Brboric (35 st Scanu), Mula (45 st P. Carboni), Mereu, Spanu, M.Carboni (37 st M. Sanna), Scognamillo. In panchina Piga, Sini, Manunta, Marras, Fois, F. Sanna. Allenatore Giandon.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 9’ Mula, 20’ Solinas.

Note : ammoniti Kamana, Brboric, Gobbi, Giandon, L. Carboni, Donati. Angoli 7-4. Rec 1-5. A fine partita il difensore del Tempio Sosa ha accusato un malore; è stato poi accompagnato all’ospedale per ulteriori accertamenti per un colpo ricevuto al volto.

TEMPIO. In mezzo ai derby, uno già disputato e vinto a San Teodoro e l’altro, quello per antonomasia, da disputarsi domenica a Calangianus, il Tempio riceve la visita al “Manconi” dell’Alghero: in palio punti pesanti sia per la classifica e, per quanto riguarda il Tempio, anche per il morale dopo i due precedenti insuccessi casalinghi. Finisce in parità.

L’Alghero dimostra di essere arrivato in Gallura per giocare la sua gara e riesce a portarsi in vantaggio al 9’ in contropiede con Mula. Al 17’ Bazile cerca il pareggio con una conclusione bella stilisticamente ma alta. Tre minuti più tardi Roccuzzo da fondo campo mette in area e Solinas al volo fa centro. Nella ripresa viene annullato un gol a Scognamillo per sospetto fuorigioco. Il Tempio ci prova al 21’ e 28’ con Bazile prima e Aiana dopo ma Gobbi è attento. Anche gli ospiti si rendono pericolosi ma al triplice fischio l’1-1 è da considerarsi giusto.

