L’Alghero-Scala Piccada se la prende Faggioli  

Il toscano Simone Faggioli si è aggiudicato la 62ª Alghero-Scala Piccada ed è salito sul gradino più alto del podio come era avvenuto nel 2023. Il 17 volte campione italiano - detentore anche di 13 titoli europei - ha vinto entrambe le manche di gara disputate ieri sulla Statale 292, chiudendo la seconda col tempo record di 2’25”48. Alle spalle del “campionissimo”, il siciliano Franco Caruso, sempre su Nova Proto Np01, che dopo le due salite aveva 5”81 di ritardo sul vincitore. In 3ª posizione Diego Degasperi (Norma M20 Fc, a 6”65), pilota trentino che lo scorso weekend si era aggiudicato l’Iglesias-Sant’Angelo, l’altro round sardo del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Regionale. In questo caso, però, la cronoscalata algherese aveva un peso maggiore nel Civm, in virtù del coefficiente maggiorato a 1,5. A chiudere la top5 Cassiba e Lombardi, che hanno preceduto l’algherese Sergio Farris, pilota di casa e primo dei sardi.

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari sulla strada che da Alghero conduce a Villanova Monteleone è stata resa ancora più spettacolare dal parco assistenza allestito nel Piazzale della Pace. Grande la soddisfazione del presidente Giulio Pes di San Vittorio: «Un grande lavoro di squadra, ringrazio tutto lo staff dell’Ac Sassari, le istituzioni e i partner per il supporto».

Classifica (aggregati): 1) S, Faggioli (Nova Proto Np01) in 4’45”13; 2) F. Caruso (Nova Proto Np01-2 Zytek), a 5”81; 3) D. Degasperi (Norma M20 Fc Gea Zytek) a 6”65; 4) S. Cassiba (Nova Proto Np02 Synergy) a 9”64; 5) A. Lombardi (Osella Pa21 4C Turbo) a 11”82; 6) S. Farris (Wolf Gb08) a 28”77; 7) A. Dall’Oglio (Nova Proto Np03) a 36”67; 8) M. Satta (Nova Proto Np02 Synergy) a 40”35; 9) I. Bondioni (Ferrari 488 Challenge Evo) a 49”89; 10) F. Angioj (Osella Pa21-Shonda) a 52”29.

RIPRODUZIONE RISERVATA