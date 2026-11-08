L’Alghero sbanca Lanusei 

Lanusei 1

Alghero 2

Lanusei (4-3-3) : Gilli, Munua, Carraro, Bergamo, Pedditzi; Mabo (16’ st Civile), F. Doratiotto, Caddeo; Bah (29’ st Fe. Usai), Lobina (16’ st Campana), Nocco. In panchina Loddo, Fr. Usai, Xaxa, Paderi, Doneddu. Allenatore Meloni (Filippi squalificato).

Alghero (4-2-3-1) : Giust, P. Pinna (16’ st Daga), A. Pinna, Fadda, Baraye; Bombagi, Roccuzzo; Virdis (33’ st Barboza), Zirolia (11’ st Sagardia), Puttolu (44’ st Cossu); Scognamillo (11’ st Marcangeli). In panchina Carta, Nieddu, Sanna, Chessa. Allenatore Giorico.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 22’ Virdis, 34’ F. Doratiotto (r), 47’ Roccuzzo.

Note : ammoniti A. Pinna, F. Doratiotto, Fadda; recupero 2’ pt-3’ st; spettatori 300.

Lanusei. Fino alle 16.53, il Lanusei non sapeva cosa volesse dire uscire sconfitto dal Lixius. Almeno in campionato. Poi è arrivato l’Alghero. Con la pressione, con i colpi di testa, con la fame di chi non si accontenta di sfiorare il vantaggio. In un primo tempo da montagne russe i giallorossi tolgono al Lanusei l’imbattibilità, la certezza e, alla fine, anche la partita che si conclude 2-1 per gli uomini di Mauro Giorico.

Primo tempo

L’Alghero parte forte, subito con il baricentro alto e la voglia di comandare la partita. I giallorossi di Giorico pressano, recuperano palla nella metà campo del Lanusei e costruiscono con pazienza, cercando lo spazio giusto per colpire. La prima vera occasione (11’) arriva da calcio d’angolo. Fadda è puntuale sulla pennellata di Bombagi, stacca più in alto di tutti e gira di testa. È il vantaggio sfiorato, è il segnale che l’Alghero c’è, che sta spingendo per sbloccarla. Al 22’ il forcing diventa gol. Altra azione insistita, palla che resta lì, sporca, e come un autentico rapace l’ex Virdis ci mette la zampata. Un tocco da attaccante vero. Nemmeno il tempo di metabolizzare lo svantaggio, che i biancorossoverdi si riversano in avanti con orgoglio. Nocco s’infila in area e viene steso. L’arbitro non ha dubbi: indica il dischetto. Sul pallone Fabio Doratiotto: tiro secco, preciso, che non lascia scampo al portiere ospite. Prima dell’intervallo, l’Alghero torna avanti: mischia furibonda in area, una serie infinita di rimpalli e alla fine spunta Roccuzzo che di testa la mette dentro.

La ripresa

L’Alghero può allungare ma Zirolia (5’) si divora l’1-3 con Gilli che gli nega la gioia del gol. Bah non attacca mai la profondità e Meloni, sostituto dello squalificato Filippi, lo sostituisce con Federico Usai, capace di rianimare i suoi con qualche giocata di fino. Ma nulla, non è giornata e l’Alghero tiene bene la linea difensiva che non permette agli ogliastrini di raggiungere il pari.

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