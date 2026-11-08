SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Lixius.
09 novembre 2026 alle 00:45

L’Alghero sbanca Lanusei 

Prima sconfitta casalinga in campionato per gli ogliastrini  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lanusei 1

Alghero 2

Lanusei (4-3-3) : Gilli, Munua, Carraro, Bergamo, Pedditzi; Mabo (16’ st Civile), F. Doratiotto, Caddeo; Bah (29’ st Fe. Usai), Lobina (16’ st Campana), Nocco. In panchina Loddo, Fr. Usai, Xaxa, Paderi, Doneddu. Allenatore Meloni (Filippi squalificato).

Alghero (4-2-3-1) : Giust, P. Pinna (16’ st Daga), A. Pinna, Fadda, Baraye; Bombagi, Roccuzzo; Virdis (33’ st Barboza), Zirolia (11’ st Sagardia), Puttolu (44’ st Cossu); Scognamillo (11’ st Marcangeli). In panchina Carta, Nieddu, Sanna, Chessa. Allenatore Giorico.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 22’ Virdis, 34’ F. Doratiotto (r), 47’ Roccuzzo.

Note : ammoniti A. Pinna, F. Doratiotto, Fadda; recupero 2’ pt-3’ st; spettatori 300.

Lanusei. Fino alle 16.53, il Lanusei non sapeva cosa volesse dire uscire sconfitto dal Lixius. Almeno in campionato. Poi è arrivato l’Alghero. Con la pressione, con i colpi di testa, con la fame di chi non si accontenta di sfiorare il vantaggio. In un primo tempo da montagne russe i giallorossi tolgono al Lanusei l’imbattibilità, la certezza e, alla fine, anche la partita che si conclude 2-1 per gli uomini di Mauro Giorico.

Primo tempo

L’Alghero parte forte, subito con il baricentro alto e la voglia di comandare la partita. I giallorossi di Giorico pressano, recuperano palla nella metà campo del Lanusei e costruiscono con pazienza, cercando lo spazio giusto per colpire. La prima vera occasione (11’) arriva da calcio d’angolo. Fadda è puntuale sulla pennellata di Bombagi, stacca più in alto di tutti e gira di testa. È il vantaggio sfiorato, è il segnale che l’Alghero c’è, che sta spingendo per sbloccarla. Al 22’ il forcing diventa gol. Altra azione insistita, palla che resta lì, sporca, e come un autentico rapace l’ex Virdis ci mette la zampata. Un tocco da attaccante vero. Nemmeno il tempo di metabolizzare lo svantaggio, che i biancorossoverdi si riversano in avanti con orgoglio. Nocco s’infila in area e viene steso. L’arbitro non ha dubbi: indica il dischetto. Sul pallone Fabio Doratiotto: tiro secco, preciso, che non lascia scampo al portiere ospite. Prima dell’intervallo, l’Alghero torna avanti: mischia furibonda in area, una serie infinita di rimpalli e alla fine spunta Roccuzzo che di testa la mette dentro.

La ripresa

L’Alghero può allungare ma Zirolia (5’) si divora l’1-3 con Gilli che gli nega la gioia del gol. Bah non attacca mai la profondità e Meloni, sostituto dello squalificato Filippi, lo sostituisce con Federico Usai, capace di rianimare i suoi con qualche giocata di fino. Ma nulla, non è giornata e l’Alghero tiene bene la linea difensiva che non permette agli ogliastrini di raggiungere il pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La Regione confida nel preavviso, la soluzione sarebbe un accordo

Buio sulla continuità, voli appesi a un filo

Aeroitalia vorrebbe lasciare prima di gennaio L’esperto avverte: interesse pubblico prevalente  
Al. Car.
Il confronto

M5S, vertice fiume ma la tensione resta

Nel palazzo della Regione la riunione dei pentastellati per superare il “caso commissioni” 
Massimiliano Rais
L’allarme

Emergenza migranti, raffica di sbarchi: cento arrivi in 48 ore

Allarme a Sant’Antioco, Chia e Pula Approdi anche nel litorale di Quartu 
Andrea Busia Fabio Murru
Verso le elezioni

Renzi: «Salis unirà il centro». Ma lei si sfila

Campo largo, la sindaca di Genova: «Discussioni sterili, basta fughe in avanti» 
Israele

Mandato a Eisenkot: «Momento fragile per il Paese»

I tanti veti degli alleati condizionano il percorso del premier incaricato 