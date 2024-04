L’Alghero sale di nuovo al comando 

Alghero 4

Luogosanto 0

Alghero (4-3-3) : Piga, Dore (25’ st Sasso), Masala (18’ st Giorgi), Manunta, Mereu, Paolo Carboni, Feliz Rabacal, Mula (38’ st Milia), Baraye (36’ st Pinna), Marco Carboni, Meloni (16’ st Franchi). In panchina Pittalis, Urgias, Sini, Puddu. Allenatore Gian Marco Giandon.

Luogosanto (4-4-2) : Brunetti, Herrera, Zanon, Meloni, Malu (21’ st Augias), Deriu (26’ st Bua), Perez (26’ st Sotgiu), Pieve, Mossa, Alluttu (2’ st Azara), Cosseddu. In panchina Loriga, Antonio Secchi, Marini, Ricciu, Andrea Secchi. Allenatore Antonio Madeddu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 29’ Masala, 46’ Meloni (r), st 13’ st Mereu, 31’ M. Carboni.



Alghero. Con due reti per tempo l’Alghero batte 4-0 il Luogosanto e mette pressione alle avversarie dirette per il salto di categoria. Partita meno facile di quanto dica il risultato finale, con gli ospiti che hanno centrato due legni sullo 0-0. Al 17’ Piga cerca la presa alta, la squadra di casa protesta per una presunta carica sul portiere ma l’azione prosegue: calcia Mossa che esalta i riflessi del numero uno algherese, la palla finisce sui piedi di Alluttu che centra il palo. Al 25’ è Perez a centrare l’incrocio dei pali. L’Alghero passa in vantaggio quattro minuti dopo con una sventola da fuori di Masala che d’esterno sinistro la mette a fil di palo alla sinistra di Brunetti. Allo scadere del tempo, sulla battuta di un corner, contatto falloso di Herrera su Baraye: per l’arbitro è rosso diretto per il giocatore ospite e calcio di rigore. Va sul dischetto Meloni, che spiazza il portiere per il 2-0.

La ripresa

Al 58’ l’Alghero cala il tris con il solito capitan Mereu che capitalizza nel migliore dei modi un calcio piazzato: palla sul primo palo e portiere battuto. Al 64’ Baraye scende sulla destra, arriva sul fondo e mette sul secondo palo dove arriva Franchi: colpo di testa e Brunetti si salva in corner. Quattro minuti dopo è Marco Carboni a imbeccare Franchi, ma la sua deviazione è ancora deviata in angolo da Brunetti. Il poker giallorosso arriva al 76’ con Marco Carboni, che infila la difesa e batte il portiere.



