L’Alghero riprende la corsa 

Alghero 6

Macomerese 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Fadda (31’ st Daga), Baraye, Alessandro Pinna, Chessa, Carboni (22’ st Puttolu), Marcangeli (1’ st Scognamillo), Sanna (32’ st Mereu), Virdis, Roccuzzo, Barboza (31’ st Mula). In panchina Carta, Nieddu, Milia, Martinelli. Allenatore Mauro Giorico.

Macomerese (4-4-2) : Krolczyc, Bichiri, Pes, Diomande (21’ st Sundqvist), Videla (36’ st Guiso), El Ardoudi, Cerone, Sales Ranger, Leimgruber (29’ st Deriu), Pinto de Carvalho, Estevez Navarro (39’ st Enna). In panchina Cadau, Tazi, Ledda, Salis, Gavim. Allenatore Massimo Altarozzi.

Arbitro : Vincenzo Melis di Ozieri.

Reti : pt 13’, 18’ e 20’ Barboza, 38’ Estevez Navarro; st 1’ e 20’ Virdis, 37’ Scognamillo.



Alghero. L’Alghero ritrova la vittoria superando con un netto 6-1 la Macomerese e archiviando gli ultimi due pareggi. Protagonista, come in tutta la stagione, Diego Barboza, che con una tripletta ha messo in ghiaccio il match dopo 20’.

In avvio di gara i padroni di casa cercano di prendere campo ma gli ospiti sono pericolosi in ripartenza prima con Pinto de Carvalho, poi con Cerone. Alghero in vantaggio al 13’ con Barboza, che insacca di testa. Cinque minuti dopo palla dalla sinistra, Barboza controlla spalle alla porta, si gira e firma il 2-0. Al 20’ cross dalla sinistra e l’incornata di Barboza vale il 3-0 e la tripletta personale per il centrocampista uruguagio, che fa 25 centri in campionato (30 in stagione) e può portarsi a casa il pallone.

Al 38’ la Macomerese accorcia le distanze: El Ardoudi avanza palla al piede in posizione in centrale e allarga sulla sinistra per Estevez Navarro che trova la rete con un preciso diagonale. Nella ripresa, passano 25” e l’Alghero cala il poker: Scognamillo scende sulla destra, palla a Roccuzzo che ci prova dal limite, un rimpallo favorisce Virdis che, in posizione sospetta, insacca. Al 65’ batti e ribatti in area ospite, proteste per un possibile fallo su Scognamillo, l’azione prosegue, palla a Virdis che, ancora con una posizione al limite, timbra il 5-1. All’82’ traversone di Mula da destra e Scognamillo incorna il 6-1 dedicando la rete al nonno, scomparso da pochi giorni.



