L’Alghero riparte da Giorico Il Ghilarza ha scelto Mura 

Il mercato di Serie D e quello dei principali campionati dilettantistici sardi inizia a scaldarsi. Il Budoni del confermato Raffaele Carbone corteggia il fantasista Nino Pinna, la scorsa stagiona alla Costa Orientale Sarda. L’ex Arzachena Luca Manca resta alla Cynthialbalonga.

Il centrocampista Salvatore Burrai, invece, potrebbe lasciare il Mantova dopo la promozione in Serie B. Sulle tracce del giocatore classe 1987 ci sarebbe Livorno. In partenza dalla squadra biancorossa anche l’oristanese Mattia Muroni. Il difensore di Maracalagonis, Mario Piga dopo una stagione in prestito al Lumezzane rientra al Pescara, società che detiene il cartellino.

In Eccellenza , il Tempio ha scelto il sostituto di Mauro Giorico. Nella panchina dei galletti, dopo una stagione, ritorna Giuseppe Cantara. Mentre Giorico ha raggiunto l’accordo con Alghero, società retrocessa in Promozione. Anche per lui si tratta di un ritorno. È stato sia giocatore che allenatore dei giallorossi. L’obiettivo degli algheresi è chiaramente quello di riprendersi la massima categoria regionale. «Torno nella mia città con grande entusiasmo», dice Giorico. «Qui c’è un progetto serio, gente competente e un ambiente che conosco bene. Non vedo l’ora di iniziare». Non sarà Massimiliano Pinna l’allenatore del Taloro Gavoi nella prossima stagione.

Alberto Piras non è più l'allenatore della Villacidrese ( Promozione ). A comunicarlo la società del presidente Matteo Marrocu, augurandogli un grande in bocca al lupo per le avventure future. In settimana potrebbe essere ufficializzato il nuovo tecnico.

Massimiliano Mura, ex Lanteri Sassari, Taloro Gavoi e Bonorva è il nuovo allenatore del Ghilarza, formazione retrocessa in Promozione. Prende il posto di Massimiliano Pani e Giovannino Mura che erano subentrati a Lello Floris. In partenza il capitano Fabio Chergia, direzione San Marco Cabras. Quattro calciatori salutano l’Uta. Sono Andrea Fusco, Antonello Licciardó, Michele Suella e Samuele Vacca. La Tharros è stata affidata alla coppia Bruno Frongia - Gianluca Pinna. «Hanno fatto un grande lavoro assieme nel corso degli anni», dice il patron Tonio Mura, «e nella stagione appena conclusa con la formazione Under 18. Un premio per il lavoro svolto finora». Si dividono le strade di Lanteri Sassari e dell'allenatore Adamo Piras.

In Prima categoria , gran colpo della Dorgalese che riporta a casa il bomber Antonio Mesina, ex Ascoli, Castiadas, Muravera, Costa Orientale Sarda, Budoni, Torres, Arezzo, Sestri Levante, Casale e Sanremese. Il portiere Giovanni Olianas passa al Fanum Orosei.L’ex giocatore del Cagliari, Davide Puddu, la scorsa stagione alla guida della Juniores del Pirri con ottimi risultati, è il nuovo allenatore del Pula ( Seconda categoria ). «C’è un progetto importante«, dice Puddu. <Ho accettato subito la proposta».

