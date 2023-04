L’Alghero rifila sei gol al Mogoro 

Bisognerà aspettare l’ultima giornata di campionato per conoscere la squadra vincitrice del campionato di Serie C1 e che salirà direttamente in B. A una sola partita dalla fine della stagione regolare l’Alghero conserva il primo posto in classifica grazie al 6-4 sul campo del Mogoro firmato dalle doppiette di Molina, Jorge e Fiori. Resta a due punti di distanza il Domus Chia che ha battuto 9-0 il Villasor con la tripletta di Mantari, le doppiette di Murgia e Tatti, un gol di Congiu e un’autorete.

Playoff

Già decise le altre squadre che prenderanno parte ai playoff. Sicuro del terzo posto il Città di Cagliari, che ha battuto 6-2 l’Oristanese, retrocessa matematicamente in C2. Al quarto posto l’Ichnos Sassari che ha superato 8-5 in trasferta la Dym Sport. Quinto posto consolidato per la San Sebastiano Ussana con il 7-2 sul campo della Villacidrese.

Playout

Resta aperto il discorso playout. Passerà sicuramente dallo spareggio la Dym Sport che aspetterà l’ultima giornata per conoscere la propria avversaria. In questo momento sarebbe il Villasor, ma il Parco Cross Città di Serrenti, battuto 8-7 in casa dal Villaspeciosa, ha solo un punto in più.