L’alghero ricomincia a correre 

L’Alghero primo in classifica torna alla vittoria e tiene a due punti di distanza il Domus Chia secondo. Riprende il duello a distanza nel campionato di C1, giunto alla diciannovesima giornata. La Futsal Alghero ha ripreso subito la propria marcia con l’11-3 interno contro il Futsal Villasor firmato dalla tripletta di Chighini, le doppiette di Molina, Jorge e Russu, il gol di Pilo e un’autorete. Il Domus Chia, invece, ha battuto 7-1 in trasferta il Parco Cross Città di Serrenti.

Le altre

In terza posizione si conferma il Città di Cagliari che vince 8-0 in trasferta contro la Dym Sport con le doppiette di Infantino e Tricarico e i gol di Dudu, Piddiu, Erriu e Demurtas. Sale in quarta posizione l'Ichnos Sassari con il 3-2 sul Futsal 4 Mori firmato da Dessanti, Fois e Stacca.

L’anticipo

Nell’anticipo del venerdì colpo della San Sebastiano Ussana che accorcia sulla zona playoff con il 3-2 esterno sul campo del Mogoro firmato dalla doppietta di Piras e il gol di Saddi. Vince anche il Villaspeciosa con il 4-2 interno sull'Oristanese. A segno Podda, Addari, Barbieri ed Ena.

La Villacidrese invece supera 7-2 in casa lo ZB Iron Bridge grazie alla tripletta messa a segno da Lopez Castro, la doppietta di Manca e i gol di Deiola e Colombo, allontanandosi ulteriormente dalla zona playout.