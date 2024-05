L’alghero resta secondo: ora i playoff 

Ovodda 3

Alghero 2

Ovodda (4-4-2) : Frau, Ledda, Raffaele Biscu, Gungui (16' st Giovanni Deiana), Vacca, Pili, Nicolò Deiana (44' st Antonio Soru), Stefano Soru, Piras (12' st Simone Biscu), Sedda, Frongia (40' st Mele). In panchina Pili, Sedda, Lai, Urru, Mattu. Allenatore Frongia.

Alghero (4-3-3) : Piga, Giorgi, Masala (16' st Sanna), Sini, Mereu, Paolo Carboni, Feliz Rabacal (8' st Mula), Sasso, Franchi (31' st Dore), Baraye (22' st Pinna), Meloni (16' st Puddu). In panchina Pittalis, Manunta, Urgias, Marco Carboni. Allenatore Giandon.

Arbitra : Rosanna Barabino di Sassari.

Reti : 41' Raffaele Biscu,

5' st Meloni, 25' st Sedda,

35' st Franchi, 41' st Nicolò Deiana.

Ovodda. Al Comunale Sa’e Marina si spengono gli ultimi sogni di centrare la promozione diretta per l'Alghero. L'Ovodda si impone 3-2 sui giallorossi e festeggia la salvezza diretta. Gli ospiti avevano il corpo in campo ma la testa a Sassari dove la Nuorese ha messo subito una pesante ipoteca sulla promozione, rendendo vano qualsiasi sforzo. Ora, all'Alghero non resta che rivolgere il suo pensiero ai playoff.

Tornando al match, da sottolineare la buona prova e il carattere dei padroni di casa, che ci hanno creduto di più e non hanno mai mollato (tre volte in vantaggio, la terza quella decisiva), evitando la lotteria dei playout e centrando una salvezza diretta che vale tanto.



RIPRODUZIONE RISERVATA