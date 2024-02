l’alghero perde la testa 

Siniscola 1

Alghero 1

Siniscola (3-5-2) : Pedalcq, Sirigu, N. Pandiani, Leoncini (30’ st Meloni), Arrica (44’ st Corda), A. Pandiani, Stefanoni, G. Loddo, Scanu, Ligio, A. Loddo (30’ st Perticarari). In panchina Soro, Mereu, Corrias, Mulargia, Canu. Allenatore Crisci.

Alghero (4-3-1-2) : Secchi, Dore, Masala, Sini, Mereu, Manunta, Feliz, Mula (21’ st P. Carboni), Franchi, Baraye, Meloni. In panchina Pittalis, Sasso, Giorgi, Urgias, Pinna, Milia, M. Carboni. Allenatore Giandon.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : nel secondo tempo 12’ Baraye, 36’ Perticarari.

Note : espulsi A. Pandiani, mister Giandon, Pittalis, Bacciu; ammoniti G. Loddo, A. Loddo, Scanu, Mereu, Sini, Baraye, Leoncini, Sirigu, Feliz, Pedalcq.

SINISCOLA. Termina in parità la gara d’alta quota tra il Siniscola e l’Alghero, che scivola al terzo posto superato da Nuorese e Usinese. Le aspettative non sono state disattese, le formazioni hanno mostrato un ottimo tasso tecnico tattico.

La gara entra nel vivo già dai primi minuti. Al 25’ l’Alghero sfiora il vantaggio con un bel filtrante per Meloni, il bomber conclude e Pedalcq si salva in due tempi. Pochi minuti dopo si rende pericoloso l’ex Franchi, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Il risultato si sblocca solo nella ripresa: al 12’ Mereu su calcio di punizione scodella verso Baraye, l’attaccante controlla e insacca. Il Siniscola risponde subito al colpo subito e, al 36’, Perticarari si inventa un eurogol dalla lunga distanza. Nel finale, oltre alla giostra di espulsioni, l’Alghero sfiora la vittoria con Franchi, ma Sirigu si impone alla conclusione salvando la sfera sulla linea di porta.

Mister Crisci al termine della gara punta il dito contro la terna sostenendo che «anche stavolta la terna ci ha rovinato la partita. È il campo che deve decidere, non le terne. Abbiamo preso un’espulsione su una sostituzione: il calciatore infortunato esce zoppo dal campo e viene cacciato. Non ho mai visto niente del genere. Noi facciamo grandi sacrifici, non possiamo essere trattati sempre così. Se non vogliono il Siniscola in Promozione è sufficiente dirlo e rimaniamo a casa».

