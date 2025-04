L’Alghero per salvarsi deve vincere «È tutto aperto, non mi preoccupo» 

Alghero. Il primo tempo giocato venerdì scorso della finale playout lunga 180’ tra Alghero e Ferrini Cagliari non ha spezzato l’equilibrio (la gara è finita 1-1) ma fatto pendere leggermente la bilancia dalla parte di chi disputerà il ritorno in casa, cioè la compagine cagliaritana, che a questo punto per restare in Eccellenza ha due risultati su tre a disposizione essendo arrivata davanti ai catalani nella stagione regolare.

«È sempre difficile preparare questo tipo di partite. È vero che abbiamo due risultati su tre, però dovremo fare la stessa partita dell’andata: giocare per vincere. Poi si vedrà», il commento di Pier Paolo Mura, allenatore della Ferrini, che avverte i suoi: «Anche l’Alghero è un’ottima squadra, quindi potrebbe succedere di tutto».

A dimostrarlo, i due scontri diretti andati in scena in stagione con le due squadre che hanno capitalizzato nel migliore dei modi il fattore campo: gli algheresi hanno vinto 2-0 al Pino Cuccureddu, i cagliaritani 1-0 al Piero Polese. Che sarà proprio il terreno di battaglia nell’ultima sfida in programma il primo maggio. E il tecnico giallorosso Mario Fadda, dopo il pareggio strappato nel recupero dello spareggio di andata (il gol è arrivato al 92’), ci crede: «La squadra può reagire nonostante le mille difficoltà, qualche infortunio e alcune situazioni non certo fortunate. Non ci abbattiamo. Abbiamo un’altra possibilità, in trasferta: siamo obbligati a vincere e non è un problema. Fuori casa sappiamo quanto valiamo, quindi non mi preoccupo. La salvezza è 50-50. Come noi siamo obbligati a vincere, loro sono obbligati a portare a casa un pareggio o una vittoria. È tutto aperto».



