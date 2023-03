L’Alghero passa anche a Ussana 

In campionato si accende anche la lotta salvezza con diversi successi importanti. Lo ZB Iron Bridge ultimo in classifica batte 5-3 in casa la Dym Sport. Vince in casa anche il Futsal Villasor per 4-1 contro il Villaspeciosa, mentre la Villacidrese si impone 5-2 a Settimo sul campo del Futsal 4 Mori.

Nessun problema per il Città di Cagliari con il 10-1 casalingo sul Parco Cross Città di Serrenti. Terzo posto confermato grazie alle doppiette di Piddiu, Dudu, Erriu e i gol di Infantino, Salisci, Stara e Paderi. L’impresa però è stata compiuta in settimana, nel match di ritorno del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di C1: dopo aver perso l’andata in casa 8-4 contro il VareseLaveno, i cagliaritani hanno ribaltato il punteggio vincendo 6-0 in Lombardia con quattro reti di Tricarico e i gol di Infantino e Paderi. Nei quarti di finale la squadra di Pitzalis affronterà i liguri del Rapallo.

L’Alghero vince anche a Ussana e conferma il primo posto nella classifica di C1. Le doppiette di Fiori e Molina firmano il successo per 7-4 sulla San Sebastiano e a sei giornate dalla fine la capolista del massimo campionato regionale conserva il vantaggio di due punti sul Domus Chia secondo, che ha battuto 3-1 in casa il Mogoro.

Impresa Cagliari

Lotta salvezza

Sconfitta 6-1 invece per l’Oristanese in casa dall’Ichnos Sassari, che consolida il quarto posto in classifica.

