L’Alghero passa a Muros e resta in alto 

Primo tentativo di fuga per Fc Alghero nel girone F. la capolista vince la sfida in casa dell’Atletico Muros e continua la sua marcia a punteggio pieno. Gli algheresi si sono presentati a Muros con la migliore formazione e hanno sbloccato il risultato già al 6’, grazie anche alla sfortunata deviazione di un avversario, per poi dilagare grazie alla doppietta di Delias e le reti di Cherchi e Nemore. Il risultato è diventato meno pesante per i padroni di casa grazie alla rete di Merella che ha chiuso i conti sul 1-5. Soddisfazione in casa Fc Alghero ma anche prudenza in vista della sfida del prossimo turno che vedrà la capolista affrontare il Centro Storico Sassari, squadra che viaggia anch’essa a punteggio pieno ma ha osservato un turno di riposo: «Partita vinta in un campo difficile per le condizioni del terreno di gioco, era fondamentale vincere per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Centro Storico Sassari», spiega Gianluca Marras, vicepresidente del sodalizio di Alghero, «sembra dovuto e scontato che la FC Alghero debba vincere questo campionato, ma l’avversario di domenica, partito quest’anno con i favori del pronostico, è organizzato e composto di giocatori molto esperti. Stanno senz’altro preparando la partita come la più importante di questo girone di andata, lasciamo loro l’obbligo di dover vincere per forza». Una gara, quella tra FC Alghero e Centro Storico del prossimo turno, che potrà sancire la vera e propria fuga della capolista o rimescolare ancora le carte in vetta al girone.

Nel girone A invece continua la corsa del Santadi che ha rifilato un pesante 4-1 al Siliqua e resta in vetta a quota 18, incalzato dalla Matzaccarese che rimane in scia (16). Nel girone B guida il Sinnai, dopo la vittoria casalinga contro il Mulinu Becciu (4-2), che però sente il fiato sul collo delle inseguitrici: Belvedere e Accademia Dolianova, hanno vinto rispettivamente contro San Giorgio Flumini (3-1) e Sporting Mandas (4-0) rimanendo così ad una sola lunghezza dalla capolista. Il Solarussa, nel girone C, suona l’ottava e vola a 24 punti lasciando un solco di 4 lunghezze tra se e il Lunamatrona, seconda forza del girone. Giochi fermi in vetta al girone D dove lo scontro tra la prima, il Bortigali, e la seconda, Girasole, è stato rinviato. Nel girone E riposa lo Sporting Paduledda e ne approfittano le prime della classe Tzaramonte e Atletico Sorso, entrambi vincenti allungano il passo portandosi a 17 punti. Nulla cambia invece nel girone gallurese dove le prime, Audax Padru e Tavolara, vincono rispettivamente contro La Tulese (2-0) e Funtanaliras (2-1) e rimangono saldamente in vetta a 18 punti. Resta invece staccata di due lunghezze MB Orange che, grazie alla vittoria in casa dell’Alà Calcio (0-4), continua la rincorsa.

