L’Alghero non si ferma 

ALGHERO 3

USINESE 2

Alghero (4-3-3): Piga, Alessandro Pinna (24' st Daga), Fadda, Baraye, Chessa (1' st Cossu), Carboni (10' st Oggiano), Paolo Pinna, Barboza, Virdis, Roccuzzo, Scognamillo. A disposizione: Fabio Marras, Mereu, Scanu, Mula, Manunta, Antonio Marras. Allenatore Mauro Giorico

Usinese (4-3-3): Tanca, Saccu, Sechi (33' st Salvatore Sanna), Coradduzza, Giachero, Jurado, D’Andrea (16' st Fiorelli), Nicola Sanna, Igene (42' st Grassi), Bianco, Irde (18' st Porru). A disposizione: Di Vita, Cossu, Alessandro Sanna, Rollo, Masala. Allenatore Pier Luigi Scotto

Arbitro: Luca Sanna di Sassari

Reti: 22’ e 26’ Igene, 12’ st Fadda, 37’ st Barboza, 47’ st Scognamillo

Alghero. L’Alghero fa 13, ma che fatica. I giallorossi di Mauro Giorico battono 3-2 l’Usinese all’ultimo respiro, al termine di una gara agonisticamente ben giocata, con qualche punto di nervosismo di troppo. La partita si è accesa a metà primo tempo, con un uno-due ospite che avrebbe steso tanti avversari. Al 22’, riparte veloce sulla sinistra Irde, rasoterra al centro per l’accorrente Igene, che si fa trovare pronto all’appuntamento. Quattro minuti dopo il raddoppio: rimpallo a centrocampo, palla a Igene, che avanza e batte in diagonale Piga, sorpreso un po’ troppo avanzato. In apertura di ripresa, la scintilla che cambia il match: è il 50’, quando Coradduzza ferma una ripartenza algherese e si becca il secondo giallo, lasciando la sua squadra in dieci. Match riaperto dalla perfetta punizione di Fadda al 57’. L’Usinese sembra reggere, ma al minuto 82, l’Alghero pareggia con il solito Barboza, che colpisce per l’ennesima volta in questo campionato di testa. E nel secondo minuto di recupero arriva anche il successo per la capolista, con la tredicesima vittoria consecutiva firmata da capitan Scognamillo, che trova il tocco vincente e fa partire la festa giallorossa.



