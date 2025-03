L’Alghero ne fa cinque a un Ghilarza demotivato 

Ghilarza 0

Alghero 5

Ghilarza (4-4-2) : Miscali, S. Oppo, Floris (23’ st Chergia), Chessa, Melis, Manca (19’ st Orro), Gaita, Cossu (31’ st Rubattu), Vorticoso, Chappino, Corrias. In panchina Matzuzi, Erbì, R. Oppo, Zanda, Carboni, Maugeri. Allenatori Pani- Mura.

Alghero (4-4-2) : Piga, Pireddu, Delizios, Kamana, Sini, Mereu, Brboric (44’ Sanna), Spanu, Scanu (24’ st Marras), Baraye (42’ Fois) Scognamiglio (31’ st Mari). In panchina Gobbi, Mula, Pinna, Cassano. Allenatore Fadda.

Arbitro : Manno di Torino.

Reti : pt 7’ Mereu, 23’ Brboric; st 21’ e 32’ Spanu, 38’ Mari.

Ghilarza. Il già retrocesso Ghilarza, che fa fare minutaggio ai giocatori meno impegnati durante la sfortunata stagione, non rappresenta un grande ostacolo per l’ Alghero, arrivato al Walter Frau assettato di punti salvezza. Neppure il tempo di assestarsi in campo e gli ospiti sono già in vantaggio con un gran gol di Mereu. Il raddoppio arriva al 23’ con la rete di testa, su corner, di Brboric. Le altre marcature nella ripresa: al 21’ e 32’ sigla una doppietta Spanu, mentre Mari al 38' segna la rete della cinquina.

RIPRODUZIONE RISERVATA