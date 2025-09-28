l’alghero mette la quinta 

Alghero 5

Ozierese 2

Alghero (4-4-2) : Piga, Alessandro Pinna, Mula (18’ st Mereu), Scognamillo, Paolo Pinna, Oggiano (33’ st Marras), Barboza (45’ st Martinelli), Olaizola (39’ st Daga), Baraye, Chessa, Fadda. In panchina Carta, Scanu, Virdis, Manunta, Martinelli, Daga, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Ozierese (5-3-2) : Mereu, Matteo Columbu, Molinu, Elisii, Passos, Cola (42’ st Demontis), Peters, Pinheiro, Lorenzo Columbu, Mendez, Apeddu (32’ st Farina). In panchina Demarcus, Sanna, Sechi, Marongiu, Piu, Giacomo Fantasia, Antonio Fantasia. Allenatore Christian Mura.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : pt 5’ Mula, 15’ Scognamillo (r), 21’ Apeddu (r), 24’ e 38’ Olaizola, 34’ Chessa, 37’ M. Columbu.

Alghero. L’Alghero stende l’Oschirese per 5-2 al termine di una sfida che ha visto sette reti nel giro di 33’.

Padroni di casa in vantaggio dopo 5’: Scognamillo controlla bene la palla in area, tira ma centra il palo più lontano, la difesa non riesce a liberare e Mula trova lo spiraglio giusto. Poi due calci dal dischetto: prima Scognamillo firma il raddoppio, poi Apeddu riapre la sfida. Ma al 24’ Olaizola calcia da destra e sorprende Mereu, che tocca ma non impedisce che la palla schizzi in rete. Poker algherese al 34’ con Chessa, che timbra da fuori. Tre minuti dopo, ancora su corner, la difesa algherese è impreparata e Matteo Columbu devia in rete. Nell’azione successiva Olaizola avanza palla al piede e conclude dai 25 metri: 5-2.



