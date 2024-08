«L’Alghero lavora per essere competitivo» 

Alghero. «Dopo una settimana di allenamenti siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti». Gian Marco Giandon guarda con soddisfazione i suoi ragazzi, impegnati nella seduta di allenamento sul sintetico del Pino Cuccureddu.

«Anche la sgambata di mercoledì con il Latte Dolce ci ha dato delle indicazioni importanti», prosegue il tecnico dell’Alghero ricordando il confronto con i sassaresi chiuso 3-1 per la squadra biancoceleste, che disputerà il campionato di Serie D: «Sapevamo sarebbe stato faticoso, perché i carichi di lavoro in questo periodo sono abbastanza pesanti. Secondo me per 60’ abbiamo fatto un’ottima gara al cospetto di una formazione di categoria superiore e che aveva una settimana in più di lavoro sulle gambe. Abbiamo anche dato spazio a molti giovani che quest’anno sono stati aggregati alla Prima squadra», alcuni alla prima esperienza con “i grandi”, «e non hanno assolutamente sfigurato. Ovviamente hanno peccato d’esperienza, ma siamo soddisfatti di quello che hanno prodotto in campo».

Giandon guarda all’imminente torneo di Eccellenza, che vedrà i neopromossi giallorossi matricola attesissima: «In questo mese di lavoro che precede il campionato ci prepareremo per essere all’altezza. Anche il mercato è stato abbastanza mirato, abbiamo cercato giocatori che rispecchino la politica della società. Vogliamo calciatori motivati, ambiziosi, che abbiano il piacere e la voglia di venire ad Alghero e misurarsi con una realtà come la nostra. L’obiettivo è essere competitivi. Sappiamo che diverse squadre stanno facendo innesti importanti, come Budoni, Ossese, Tempio, Monastir o Nuorese. Si sono mosse anche in anticipo rispetto a noi e saranno veramente toste. Il livello del campionato in generale credo sarà molto elevato».

Il tecnico algherese chiude guardando al futuro: «La nostra ambizione è mantenere l’entusiasmo creato l’anno scorso, con il felice epilogo della promozione in Eccellenza, dare soddisfazione ai nostri tifosi e poi cammin facendo si vedrà. Noi proseguiremo la preparazione. Abbiamo in programma due allenamenti congiunti questo mese. Prevediamo ancora un paio di ingressi per completare la rosa e poi credo saremo al completo per l’inizio del campionato».



RIPRODUZIONE RISERVATA