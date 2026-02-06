L’Alghero insegue la 22ª con lo Stintino  

Anticipi nel segno dell’equilibrio e delle grandi ambizioni in Promozione. Ad aprire la 23ª giornata del girone A è la sfida tra Samugheo e Uta, in programma oggi alle 16. Una gara delicata, che mette di fronte due squadre divise da un solo punto in classifica e accomunate dalla necessità di fare risultato per tenere a debita distanza la zona playout. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma anche serenità per affrontare il rush finale di stagione con maggiore tranquillità.

Scende in campo oggi, alle 15, anche l’intera sesta giornata di ritorno del girone B, con un programma ricco di motivi d’interesse. I riflettori sono puntati su Alghero, autentica dominatrice del campionato, che ospita lo Stintino con l’obiettivo di centrare la ventiduesima vittoria su altrettante gare. Un ruolino impressionante quello dei giallorossi, mentre per gli ospiti, invischiati in zona playout, servirà una prestazione sopra le righe per tentare l’impresa.

Sfida di cartello a Bonorva, dove la formazione di Michele Pulina, seconda in classifica, riceve il quotato Luogosanto, quinto e deciso a rimanere agganciato al treno playoff. L’Ozierese cerca conferme davanti al proprio pubblico contro un Thiesi in grande crescita, mentre promette equilibrio il confronto tra Arzachena e Usinese.

Completano il quadro Bosa-Atletico Bono, Castelsardo-Campanedda, Macomerese-San Giorgio Perfugas (in campo a Borore) e Tuttavista-Li Punti. Posticipato alle 15.30 il match tra Coghinas e Ghilarza. Una giornata che si preannuncia intensa e ricca di spunti su tutti i campi.