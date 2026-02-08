l’alghero frena, non cambia nulla 

Si interrompe alla ventiduesima giornata la striscia di vittorie consecutive dell’Alghero, capolista del girone B di Promozione. A fermare la marcia dei giallorossi, contro ogni pronostico, è stato lo Stintino. La formazione guidata da Roberto Congiata Falchi, avanti di due reti al termine della prima frazione, è stata raggiunta nella ripresa dalla squadra di Mauro Giorico, che sull’1-2 ha anche fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare l’esito dell’incontro.

Vittoria decisiva per il Bonorva nello scontro diretto contro il Luogosanto, uno dei match più attesi della giornata. I tre punti permettono agli uomini di Michele Pulina di consolidare il secondo posto in classifica e di aumentare il vantaggio su Ozierese e Usinese.

Proprio l’Ozierese è stata protagonista di un pareggio per 2-2 contro il Thiesi, formazione in ottimo stato di forma. I neroverdi hanno messo a segno due reti in avvio ma hanno poi subito la veemente reazione dei padroni di casa, capaci di riequilibrare il risultato. Stesso punteggio anche nell’altra sfida di vertice tra Usinese e Arzachena, con le squadre che hanno ottenuto un punto a testa.

Continua la risalita del Coghinas che, grazie al successo sul Ghilarza, conquista il quinto posto e si inserisce con decisione nella corsa playoff. Segnali positivi anche per la Macomerese che, con il netto successo sul San Giorgio Perfugas, riduce ulteriormente il distacco dalla zona spareggi promozione.

Nella parte bassa della graduatoria arrivano segnali incoraggianti per Castelsardo e Bosa. I castellanesi grazie alla vittoria sul Campanedda si allontanano dalla zona playout portandosi a +4. Situazione quasi analoga per il Bosa di Tore Carboni che, superando l’Atletico Bono, sale a +3 sulla zona calda. I rossoneri, penultimi, restano invece a dieci punti dalla linea playout, con una situazione sempre più complicata.

Infine, pareggio per il Li Punti che impatta 2-2 contro il Tuttavista e rimane in quintultima posizione appaiato allo Stintino, protagonista – come detto – dell’importante risultato ottenuto in trasferta contro la capolista Alghero. Con il campionato entrato nella fase decisiva, la lotta per playoff e salvezza si fa sempre più serrata, con numerosi scontri diretti destinati a risultare determinanti.

