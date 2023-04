L’Alghero festeggia la promozione 

In campionato, il Domus Chia secondo ha chiuso la stagione regolare con il 4-3 sul campo della San Sebastiano Ussana. Successo casalingo per il Villaspeciosa con il 4-2 sul Mogoro, mentre l’Oristanese ha battuto 4-1 lo ZB Iron Bridge.

Il Città di Cagliari perde la finale di Coppa Italia di C1 a Prato. Sabato nella semifinale contro il Bubi Merano, la squadra di Pitzalis si era imposta 2-0 con la doppietta di Dudu. In finale contro il Marsala, i cagliaritani si sono arresi per 9-3. Primo tempo chiuso sul 4-3 per i siciliani, nonostante i gol di Dudu, Versace e Infantino. Sul finale di frazione Dudu spara alto il libero ravvicinato per il vantaggio e sul ribaltamento di fronte subisce il 4-3. Nella ripresa i gol che chiudono la pratica sul 9-3 e consegnano la Coppa Italia al Marsala.

Nell’ultima giornata di campionato, la Futsal Alghero ha battuto 8-3 la Villacidrese in casa con la tripletta di Jorge, la doppietta di Chighini e i gol d Pilo, Idil e Molina. Il successo vale la conferma del primo posto e la promozione diretta in B.

L’Alghero vince il campionato di C1 e conquista la promozione in Serie B. Finale di Coppa Italia amara invece per il Città di Cagliari, sconfitto 9-3 dal Marsala.

Coppa Italia

Playout

Per i playout si deciderà tutto sabato prossimo con le ultime tre partite posticipate per gli impegni di coppa del Città di Cagliari: in programma 4 Mori-Dym Sport, Villasor-Città di Cagliari e Ichnos Sassari-Serrenti.

