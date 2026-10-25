L’Alghero fa il pieno a Villasimius 

Villasimius 1

Alghero 3

Villasimius (4-3-2-1) : Idrissi, Ornano (34’ st Zedda), Loi, Serra (14’ st Piras), Orrù (34’ st Marras), Hundt, Vinci (14’ st Tamiozzo), Scioni, Muscas, Marigosu, Perra. In panchina Fantini, Cogoni, Garau, Gasmi, Mura. Allenatore Cocco.

Alghero (4-4-2) : Carta, Nieddu (1’ st Gallo), Pinna, Sanna, Marcangeli (44’ pt Zirolia), Roccuzzo, Scognamillo (20’ st Virdis), Bombagi, Puttolu, Barboza (3’ st Daga), Fadda. In panchina Mannoni, Mula, Chessa, Sagardia, Cossu. Allenatore Giorico.

Arbitro : Palumbo di Nocera Inferiore.

Reti : nel pt 7’ Barboza, 40’ Fadda; nel st 18’ Tamiozzo, 30’ (r) Bombagi.

Note : espulso al 30’ st Piras. Ammoniti Serra, Ornano, Orrù, Muscas, Zedda, Nieddu. Recupero 1’ pt-5’ st.

Villasimius. L’Alghero espugna il Comunale Is Casas e torna a casa con tre punti pesanti. La squadra di Mauro Giorico supera 3-1 il Villasimius di Federico Cocco al termine di una gara indirizzata sul binario ospite già nel primo tempo, grazie a concretezza ed esperienza.

Primo tempo

Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena sette minuti: Barboza si presenta a tu per tu con Idrissi e non sbaglia. Il Villasimius prova a reagire affidandosi al possesso palla, ma fatica a trovare varchi negli ultimi metri. Al 40’ arriva il raddoppio: sul calcio d’angolo battuto da Bombagi, Fadda anticipa tutti di testa sul primo palo e firma lo 0-2. Poco prima dell’intervallo Giorico deve rinunciare a Marcangeli, sostituito da Zirolia.

Secondo tempo

In avvio di ripresa il tecnico giallorosso inserisce Gallo al posto di Nieddu e al 3’ perde anche Barboza, che lascia il posto a Daga. Al 14’ Cocco cambia volto all’attacco inserendo il nuovo acquisto Tamiozzo e Piras, e la mossa paga subito: al 18’ proprio Tamiozzo accorcia le distanze con un rasoterra chirurgico sul primo palo, che riapre la partita. Al 20’ l’Alghero richiama il capitano Scognamillo per Virdis.

Il Villasimius ci crede, ma al 30’ una ripartenza ospite chiude i conti: Zirolia viene fermato con un fallo da ultimo uomo, l’arbitro concede il rigore ed espelle Piras. Dal dischetto Bombagi, già autore dell’assist per Fadda, trasforma e fissa il risultato sull’1-3. Nel finale Cocco getta nella mischia anche Zedda e Marras, ma il punteggio non cambia più.

Dopo gara

Soddisfatto il tecnico dell’Alghero Mauro Giorico: «Molto contento per la vittoria, anche perché era un bel po’ di tempo che giocavamo bene ma non riuscivamo a vincere. Stiamo vivendo un periodo particolare per gli infortuni: in alcune partite ce ne mancavano sette, oggi quattro. Qualcuno è rientrato, ma purtroppo altri, vedi Barboza e Marcangeli, sono stati sostituiti alla fine del primo tempo per botte, speriamo solo botte e acciacchi vari. Sono consapevole che con la squadra al completo possiamo dire la nostra nel proseguimento del campionato».

Il presidente del Villasimius Cristian Meloni riconosce i meriti degli avversari: «Una squadra esperta e solida, che si è difesa bene e ha sfruttato tutte le occasioni: cinica e concreta. Noi abbiamo avuto un buon possesso palla, ma ci è mancato l’ultimo passaggio».

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