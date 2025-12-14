L’Alghero è imbattibile 

Alghero 4

Campanedda 0

Alghero (3-4-3) : Piga, Alessandro Pinna, Mereu (22' st Marras), Virdis; Roccuzzo, Paolo Pinna (25' st Sanna), Oggiano (38' st Mula), Barboza; Baraye, Cossu (22' st Chessa), Fadda (41' st Daga). A disposizione Carta, Nieddu, Milia, Martinelli. Allenatore Mauro Giorico.

Campanedda (4-3-3) : Rais, Canu (33' st Nonna), Savy, Cocco, Tocci (16' st Latte); Alessio Delrio (44' st Sias), Mirko Delrio (44' st Monaco), Manunta (38' st Pistidda); Doukar, Trenta, Luppu. A disposizione Manca, Sassu, Puggia, Cordella. Allenatore Antonio Cocco.

Arbitro : Giovanni Maria Ortu di Carbonia.

Reti : 29' Virdis, 30' st Barboza, 36' st e 48' st Marras.

Alghero. L'Alghero non vuole fermarsi. Al termine di una partita divertente e meno semplice di quanto dica il risultato, i giallorossi di Mauro Giorico centrano il quindicesimo successo consecutivo battendo 4-0 il Campanedda. Gli avversari, pur in formazione rimaneggiata, hanno ceduto solo nell'ultimo quarto di gara. Al 15', la difesa del Campanedda libera, sullo spiovente Fadda ci prova al volo, ma Rais blocca. Un minuto dopo, Piga rischia il patatrac ritardando il rilancio e per poco Trenta non ne approfitta. Al 21', cross rasoterra da sinistra, Oggiano è bravo ad anticipare tutti, ma la palla rimbalza sul palo e poi si spegne tra le braccia del portiere. Al 28', Alessio Delrio entra in area sulla destra e calcia di poco alto.

In vantaggio

Poco prima della mezz'ora, Alghero in vantaggio: cross di Paolo Pinna dalla destra e Virdis è puntuale all'appuntamento con la rete. A un quarto d'ora dal termine, Roccuzzo ci prova da fuori e Rais respinge. L'azione prosegue, cross da sinistra di Virdis e Barboza di testa incrocia in rete. Al minuto 81', Marras ha la palla buona in area e non sbaglia il colpo del 3-0. Tre minuti dopo, ancora Rais pronto sul tiro di Roccuzzo. Nel terzo minuto di recupero, corner da destra, la palla resta in area e Marras di testa insacca il poker giallorosso.



