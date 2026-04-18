L’Alghero dei record frenato dall’Arzachena 

Alghero 2

Arzachena 2

Alghero (4-4-2) : Carta, Alessandro Pinna, Mereu, Marcangeli (13' st Antonio Marras), Mula (30’ st Martinelli), Virdis, Roccuzzo, Puttolu (13’ st Nieddu), Barboza, Daga, Fadda. In panchina Fabio Marras, Milia, Scognamillo, Sanna, Meloni, Ferro. Allenatore Mauro Giorico.

Arzachena (4-4-2) : Copetti, Bonacquisti (36’ st Zelayeta), Olgiatti, Goy, Olivera, Babou, Fernandez (39’ st Columbano), Cannone, Loddo, Chessari (1’ st Pereira Horta), Donati (30’ st Bonora). In panchina Russu, Greggio, Palumbo. Allenatore Mauro Ottaviani.

Arbitro : Stefano Selva di Alghero.

Reti : pt 11’ Virdis, 26’ Donati (r); st 11’ Fernandez, 17’ Marras.

Alghero. Finisce 2-2 tra Alghero e Arzachena. Padroni di casa in vantaggio all’11’ con Virdis, che parte sul filo del fuorigioco e insacca rasoterra. Al 26’ Donati spiazza Carta dal dischetto. Al 56’ palla per Fernandez, conclusione deviata da un difensore e smeraldini in vantaggio. Ma dopo sei minuti corner dalla sinistra, la difesa libera corto e il neoentrato Marras insacca dal limite per il pari. Poi i legni dicono di no a Mula (68’), Mereu (70’) e Roccuzzo (93’).

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