Al Comunale.
07 dicembre 2025 alle 00:36

L’Alghero continua a stupire   

Sono 14 vittorie su 14, la musica si ripete a Castelsardo 

Castelsardo 0

Alghero 3

Castelsardo (4-3-3): Moroni, Ravot (75’ Capula), Manca, Sini, M. Fadda, Pinna, M.A. Tugulu, Asara (77’ Serra), A. Fadda (23’ Tribuna), Sanna, Peru (60’ Gadau). In panchina Piana, Grigoras, F. Tugulu, Canu. All. Nativi. Alghero (4-3-3): Carta, A. Pinna, Mereu, Oggiano, Daga (40’ Marras), Mula (85’ Cossu), Fadda, Baraye, Virdis, Roccuzzo, P. Piana (77’ Sanna). Piga, Nieddu, Milia, Barboza, Fiori, Chessa. All. Giorico.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Reti: 11’ Virdis, 62’ e 73’ Marras.

L’Alghero fa 14 su 14, una marcia inarrestabile, tutta concretezza e senza mostrare mai una crepa. Contro il Castelsardo del nuovo corso Nativi la capolista impiega appena 10 minuti per prendere le misure, Virdis da rimessa laterale sfrutta una sponda di testa per trovarsi solo davanti a Moroni e far baciare il palo dalla palla in rete per il vantaggio. Gli ospiti prendono subito possesso del campo, Baraye giganteggia e i padroni di casa recriminano anche per la sfortuna che colpisce l’attaccante Andrea Fadda, sostituito per problemi alla schiena dopo appena 23 minuti.

La profondità della rosa di Mauro Giorico fa la differenza, esce Daga prima dell’intervallo e dentro Antonio Marras, classe 2005, che si rivelerà il protagonista del secondo tempo.

I tifosi

La partita, seguita da un buon numero di tifosi di ambo le squadre, che spesso si sono beccati, tanto da indurre Moroni su suggerimento arbitrale a placare animi che poi in campo restano calmi, anche per la troppa differenza in campo. L’Alghero appena può colpisce, con Marras che sfrutta la gran discesa di Oggiano al 62’ e segna in spaccata, poi è rapido su una palla non trattenuta da Moroni per infilare il 3-0 che risulta completare il cammino perfetto in campionato. Il Castelsardo mostra una buona volontà che va a sbattere contro la difficoltà di essere pericolosa dalle parti di Carta, oggi disoccupato, e che con una rosa giovane e in gran parte locale non riesce ancora ad ottenere quanto di buono richiesto in partenza. La classifica, pericolosa, ora presenta una sfida col Tuttavista fondamentale per i 3 punti.

