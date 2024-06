L’Alghero completa la nuova Eccellenza 

È l'Alghero la sedicesima e ultima squadra della nuova Eccellenza. Il Comitato regionale ha ratificato solo ieri l'ammissione dei giallorossi al torneo, traguardo conquistato e festeggiato dieci giorni fa vincendo la finale playoff con l'Usinese. Un atto - ora anche ufficiale - che conferma il ritorno ai vertici regionali di una piazza storica: l'Alghero, prima del fallimento, era una grande realtà tra Serie D, Interregionale e Lega Pro, dove ha giocato in Seconda Divisione dal 2008 al 2010 quando si classificò sesto prima della mancata iscrizione l'anno seguente.

L'Usinese è prima in graduatoria ripescaggi, seguita nell'ordine da Terralba e Castiadas: un'aggiunta, dato che l'Ossese non è riuscita a salire in D dai playoff nazionali, sarà possibile solo in caso di mancata iscrizione di qualche società. Perché, a novembre, il Comitato sardo ha annunciato la volontà di tornare all'Eccellenza a sedici squadre come da progetto di ristrutturazione dei tornei. Con l'Alghero le neopromosse Monastir e Nuorese, poi Barisardo, Budoni (retrocesso dalla D), Calangianus, Carbonia, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Li Punti, Ossese, San Teodoro, Taloro, Tempio (che ha preso Giorico per la panchina) e Villasimius.

