L’Alghero ci crede e riacciuffa il Ghilarza con un gol nel finale 

Alghero 1

Ghilarza 1

Alghero (4-3-3) : Piga, Pireddu, Spanu, Sini (42' st Marras), Manunta, Kamana, Scanu (35' st Brboric), Mereu, Baraye, Marco Carboni (39' st Monti), Scognamillo. A disposizione Gobbi, Sanna, Delizos, Sanna, Paolo Carboni, Fois. Allenatore Gian Marco Giandon.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Ibba (50' st Roberto Oppo), Melis, Floris, Chergia, Maugeri, Stefano Oppo, Chappino, Orro, Gaita, Rubattu (30' st Erbi). A disposizione Miscali, Manca, Raffaele Biscu, Cossu, Vorticoso, Simone Biscu, Defrassu. Allenatore Antonio Floris.

Arbitro : Gabriele Mulas di Oristano.

Reti : 37’ st Orro (r), 45’ st Baraye.



Alghero. Pareggio 1-1 tra Alghero e Ghilarza, al termine di un match disturbato dal forte vento di maestrale e dalla pioggia caduta a più riprese sul Pino Cuccureddu.

Padroni di casa pericolosi con Marco Carboni, che al 16' centra la traversa dal limite dell'area. Al 38', Chappino calcia sul primo palo: Piga è pronto alla deviazione in corner. Quattro minuti dopo, calcio dalla bandierina per gli ospiti e Piga è pronto alla respinta su deviazione di Orro. Al minuto 82', fallo in area algherese di Kamana su Orro e l'arbitro indica il dischetto. Batte lo stesso numero 10 ospite, che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Ghilarza. A un minuto dalla fine, imbucata per Monti, ma la sua conclusione è respinta da Matzuzi. Sul ribaltamento di fronte, è Piga a dire di no a Chappino. Allo scadere, Baraye firma il pareggio girando in rete un pallone proveniente dalla sinistra.



