01 novembre 2025 alle 00:24

L’Alghero a caccia del nono successo di fila   

Va in scena oggi, con fischio d’inizio alle ore 15 su tutti i campi, la nona giornata del girone B di Promozione.
Al “Pino Cuccureddu” di Alghero la capolista guidata da Mauro Giorico va a caccia del nono successo consecutivo. I giallorossi, reduci dalla sconfitta indolore in Coppa Italia col Bosa, non intendono rallentare: 24 punti conquistati, miglior attacco del torneo (29 gol realizzati) e miglior difesa (solo 6 reti subite). Di fronte un Li Punti in ripresa dopo un avvio di stagione altalenante. Entrambe le squadre arrivano dalla retrocessione dall’Eccellenza.

Trasferta impegnativa per l’Usinese, seconda forza del torneo e ancora imbattuta, attesa sul campo del Coghinas, deciso ad accorciare il distacco dalla zona playoff. Il Bonorva, terzo in classifica, riceve la sorpresa Campanedda, formazione ostica e in grande condizione.

Al “Biagio Pirina” di Arzachena va in scena una delle sfide di cartello della giornata tra la squadra di casa e il Luogosanto. I biancoverdi, davanti al pubblico amico, raramente sbagliano e vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta di Sassari con il Campanedda. Anche il Luogosanto, che ha perso diversi punti lungo il percorso, punta con decisione all’intera posta in palio.

Il Bosa, scivolato in quinta posizione dopo due sconfitte consecutive (entrambe per 1-0), ospita un Ghilarza in profonda crisi, penultimo in classifica e reduce dal pesante ko interno contro la Macomerese. Proprio la Macomerese ospita l’Atletico Bono di Giuseppe Meloni, rinvigorito da due successi di fila dopo un avvio disastroso con sei sconfitte consecutive. L’arrivo del bomber in panchina – che non disdegna di scendere in campo – ha dato nuova linfa alla squadra.

L’Ozierese riceve il Castelsardo, con entrambe le formazioni appaiate a quota 10 punti, mentre completano il programma Thiesi–Stintino e Tuttavista–San Giorgio Perfugas.

