L’Alfieri chiusa per topi per otto giorni 

La scuola media Alfieri, di via De Gioannis, rimarrà chiusa da oggi sino al 13 novembre compreso a causa di un intervento di derattizzazione nell’edificio scolastico. La disposizione è stata firmata dal Comune su richiesta della dirigente scolastica Alessandra Cocco per preservare la sicurezza degli alunni e del personale della scuola. Oggi, alle 8,30, i tecnici la società ProService inizieranno le operazioni di bonifica. Prima di poter riaprire dovrà essere effettuata l'aerazione e la pulizia dei locali dell’istituto interessati dalla derattizzazione.

Sempre oggi è in programma un sopralluogo per verificare la presenza di blatte nell’Istituto tecnico economico “Pietro Martini”, di viale Ciusa, in corrispondenza degli scarichi interni e pozzetti d'ispezione fognaria cortilizi.

