L’Alfieri Cagliari  giocherà in B1F 

L’Alfieri Cagliari torna in serie B1 femminile di volley. Ieri è giunta la attesa conferma della ammissibilità, ora si procede all’iscrizione, ultima formalità prima della formazione dei gironi e dei calendari. Per riprendersi la B1, che mancava dal 2018, l’Alfieri ha acquisito il titolo sportivo dal- l’Altino, società abruzzese retrocessa dalla A2, che ha alzato bandiera bianca. Nelle ultime due stagioni in serie B2 l’Alfieri è andata vicino sul campo alla promozione. Nel 2024 ha disputato i playoff uscendo di scena per mano di Prato e Caltanissetta, nel campionato appena concluso è giunta 5ª nel girone lombardo (tecnicamente il più difficile) mancando i playoff per due punti.

«È stato un sacrificio economico importante», commenta il presidente Roberto Capra, «ma abbiamo dimostrato di avere squadra e assetto societario che meritava la categoria superiore. Devo riconoscere, e ringraziare, il supporto di tutto il gruppo dirigente e lo staff tecnico, che hanno condiviso il cammino di queste settimane. La squadra ha un telaio già in grado di fare un buon campionato. Ora stiamo lavorando sul potenziamento della rosa».

Primi rinforzi

Confermato il coach Andrea Loi, sono già annunciati due rinforzi in attacco. Da Riva del Garda, in B1, Ilaria Anello, 23 anni, esperienze in A2 con l’Offanengo. Sempre dalla B1 Alice Tesanovic, 28 anni ex Palau e Santena, dove ha appena disputato, senza successo, i playoff. Nel 2024 ha contribuito alla promozione in A2 (vincendo anche la Coppa Italia) delle toscane del Castelfranco. Dopo la rinuncia alla A2 dell’Hermaea Olbia, l’Alfieri e Capo d’Orso Palau (alla nona stagione in B1) saranno le ammiraglie isolane. E dopo 7 anni, tornerà un derby in B1.

