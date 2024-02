L’alfiere di post punk e new wave «Per sempre Gavinuccio Canu» 

«Gavinuccio ha una sua ragion d'essere oggi come l'ha avuta ieri e l'avrà domani. E tutto l'affetto che ancora lo circonda sta lì a dimostrarlo»: l’ex bassista dei Litfiba, CCCP e Csi, nonché produttore e talent scout, Gianni Maroccolo centra l'essenza dell'artista sassarese scomparso due anni fa. Gavinuccio Canu è stato punto di riferimento nell'Isola della new wave e del post punk, sia col suo gruppo Atro che nelle tante collaborazioni. Così Maroccolo e altri artisti nazionali hanno aderito all'operazione che porterà a giugno alla pubblicazione di un doppio LP dal titolo “Lievi Favole”. Il crowdfunding per la produzione è stato promosso qualche mese fa dall'associazione “Gavinuccio Canu” ed è ancora in corso: serve il sostegno degli appassionati di musica per affrontare le spese (per contribuire, visitare il sito produzionidalbasso.com e cercare “Lievi Favole”).

Gli ospiti

Il doppio lavoro è composto dalle canzoni in versione originale cantate e suonate da Gavinuccio Canu (rimasterizzate) e dagli stessi brani interpretati da diverse voci della new wave italiana con un arrangiamento personale. Ci sono diversi nomi di spicco. Come Andrea Chimenti, ex Moda: «Ho scelto di interpretare la canzone “L’ora limpida” perché mi ha profondamente convinto. È sicuramente una delle canzoni più belle mai state scritte nell'ambito della new wave italiana». Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus) interpreta la canzone “Forse a vent'anni” e spiega: «Gavinuccio è stato un alfiere di post punk e new wave. Tutta la sua scrittura ne era pregna. Anche nei brani chitarra e voce». Davide Catinari, fondatore dei Dorian Gray e direttore di Vox Day, spiega perché ha scelto il brano “Rispondimi”: «La purezza ideologica e la sensibilità espressiva sono qualità che apprezzo nelle persone così come nella musica. Gavinuccio era esattamente così: unico e raro, travolto da una passione trasparente e incondizionata per tutto quello che potesse apparire assoluto, atemporale e profondo, come sempre è successo a cuori tempestosi e anime silenziose».

Fra gli altri artisti coinvolti nel progetto Miro Sassolini, ex voce storica dei Diaframma, Rita Lilith Oberti dei Not Moving, Lilith & the Sinnersaints, Stefano Giaccone e Lalli del gruppo hardcore folk Franti, Paolo Messere ex chitarrista e produttore dei Blessed Child Opera, ora con i Ostara's Bless e The Big Self, Vanvera.

L’associazione

L'associazione, senza fini di lucro, nasce per tenere viva la memoria artistica del musicista e cantautore. Ha già organizzato alcuni eventi: nel luglio 2022 “Sezzidi e asculta”, un concerto di tre giorni con una ventina di gruppi storici del post punk e della new wave sarda; a novembre di due anni fa a Quartucciu altri 5 gruppi musicali gli hanno reso omaggio nella serata “Ceremony for Gavinuccio”, replicata nel novembre scorso. Il 18 e il 25 novembre scorsi l'associazione ha prodotto l'evento “Cosa c'è di più bello”, contaminazione di generi artistici con 15 cantanti e musicisti sassaresi.

