L’alfabeto della lettura è corpo, voce e suoni 

Come insegnare alla lettura? Quale è il processo di alfabetizzazione necessario? Lo dice il titolo del progetto ideato dalla coop Tuttestorie, “Leggere con il corpo, con la voce, con gli occhi. Per una reading literacy (alfabetizzazione alla lettura) per tutte e tutti”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, insieme ai Comuni di Lanusei e Baunei, la coop La Nuova Luna, Junior Edizioni, Teatro della Chimera.

Il percorso è rivolto a insegnanti, bibliotecari ed educatori dei territori del Sistema bibliotecario Nord Ogliastra: un anno di laboratori, incontri in presenza e seminari on line per esplorare la lettura attraverso corpo, voce, immagini e suoni, e costruire pratiche educative inclusive e accessibili per bambine e bambini. Il corso è iniziato il 24 gennaio e si concluderà a ottobre.

«Il progetto – spiega il vicesindaco Maria Tegas – va nella direzione di promuovere la formazioni di insegnanti in grado di dare strumenti nuovi agli studenti che si devono avvicinare alla lettura in maniera diversa. Il fine ultimo è far sì che i bambini utilizzino la lettura in maniera globale. Offrire un modo diverso di vivere e affrontare la vita. Al termine sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

