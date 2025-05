L’Ales ammazza grandi ora punta (molto) in alto  

La sorpresa Ales si è guadagnata le semifinali dell’Over Uisp. Lo scalpo della corazzata Stella Rossa Villacidro è di quelli da mettere in bacheca per l’outsider dei playoff che, dopo un campionato sottotono chiuso al settimo posto, si è concessa il lusso di estromettere la vice-capolista dalla corsa al titolo. «Una bella soddisfazione» ammette Aldo Scintu, 57enne centrocampista della squadra oristanese, «pensavano di avere vita facile ma alla fine, nonostante loro avessero una squadra più giovane e competitiva, abbiamo meritato la semifinale».

La stagione regolare non è stata delle più memorabili per i biancorossi allenati da Gianco Zonca. Il settimo posto è anche figlio dei tanti problemi di organico e di diversi infortuni che hanno condizionato il cammino della squadra. «L’anno scorso abbiamo chiuso al primo posto ma siamo usciti subito nei playoff. Quest’anno invece è andata diversamente e ora ce la giochiamo. L’aver eliminato una grossa squadra come la Stella Rossa ci dà una grande spinta e tanta autostima per il prosieguo».

Lunga militanza

Il mediano originario del piccolo centro dell’Oristanese è legatissimo alla società del presidente Mauro Turnu avendo militato nell’Ales tra Prima categoria e Promozione (con una parentesi a Ruinas) e, dopo avere preso il patentino di allenatore, essendone stato anche tecnico in Terza categoria «dove ho fatto crescere tanti giovanissimi ragazzi che non avevano mai giocato a calcio», dice con orgoglio Scintu. Che da una decina d’anni difende i colori del suo paese anche nella categoria Over, in mezzo al campo, senza disdegnare le sortite offensive che gli hanno permesso di andare a rete quattro volte quest’anno.

Ora per l’Ales si prospetta il doppio confronto con la Polisportiva Villamarese 2023, che a sua volta ha eliminato la Monreale Calcio. In palio c’è la finale del 31 maggio che assegnerà il titolo di categoria. «Il nostro obiettivo è la finale, non temiamo nessuno», assicura Scintu.

