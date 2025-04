L’alcol dilaga tra i tredicenni 

Il gruppo più numeroso é fermo tra le scale e la piazza davanti alla chiesa. Il vociare è alto. Qualcuno fuma, ma i più sorseggiano liquidi colorati: alcolici. La più piccola della comitiva ha appena compiuto 13 anni. Con lei ci sono delle coetanee, altre ragazzine e ragazzini minorenni, provenienti da tutta la città ma anche da diversi Comuni dell’hinterland, trascorrono il sabato sera prima di Pasqua a Cagliari, alla Marina. Numerosi gruppetti si muovono nelle strette stradine o si fermano nei muretti. Il ritrovo principale è a Sant’Eulalia, dove si ragiona soprattutto a gradi alcolici già dalle 17,30. Market e locali vendono bottiglie di ogni tipo. Basta un maggiorenne e il gioco é fatto: acquista lui per tutti e distribuisce dopo aver incassato le quote dei singoli. Non manca il “fumo”. C’è chi nasconde la bottiglia di un super alcolico nella carta dell’uovo di Pasqua. Inizia così un altro sabato della discordia: da una parte giovanissimi e giovani che vogliono divertirsi (a volte con troppi eccessi), dall’altra i residenti in cerca di tranquillità.

Il servizio

I carabinieri arrivano con diverse pattuglie per il servizio coordinato. Obiettivo prevenire e parlare con i ragazzi. E poi se dovesse accadere qualcosa di grave, il pronto intervento sarebbe garantito. In azione personale della compagnia di Cagliari, sotto il coordinamento del capitano Simone Anelli, e delle stazioni cittadine. La vera emergenza è l’alcol. Qui bevono tutti da presto. Anche i più piccoli afferrano bicchieri di plastica pieni fino all’orlo. In piazza Sant’Eulalia scattano le identificazioni. Alle verifiche dei militari assistono anche don Marco Lai, parroco di Sant’Eulalia, e gli operatori di strada che invitano i ragazzini a lasciare il posto pulito. C’è chi segue le indicazioni e chi se ne frega.

Botte e chiasso

L’alcol porta problemi. Qualche ragazzino si rivolge in maniera simpatica ai carabinieri, che vestono così il ruolo di assistenti sociali e genitori nel parlare con i giovanissimi. Chi esagera viene riportato alla calma. «Diamoci una regolata». Le identificazioni vanno avanti. «Noi facciamo opera di prevenzione», sottolinea il comandante della compagnia di Cagliari, Anelli. «Parliamo anche con i ragazzi. Le situazioni illegali sono spesso amministrative. Scattano le sanzioni ma di più non possiamo fare». Servirebbe un intervento complessivo, che coinvolga diverse istituzioni, iniziando dalla famiglia. «Molti genitori non sanno che i figli di 13-14 anni sono qui», è il commento degli operatori. Non manca qualche scazzottata, e nelle stradine della Marina, circola il “fumo”. Il fenomeno è conosciuto e il prefetto Giuseppe Castaldo, nei vari comitati, sta organizzando servizi e attività di contrasto e prevenzione. Non solo alla Marina ma anche a Stampace e Villanova.

Le Vele

Un’altra zona di ritrovo dei giovanissimi è il centro commerciale Le Vele, tra Selargius e Quartu. Le pattuglie dei carabinieri sono presenti nel sabato sera prima di Pasqua. Dopo la rissa di alcune settimane fa, che ha coinvolto tanti ragazzini, l’attenzione – come disposto dalla Prefettura durante gli ultimi comitati dell’ordine e della sicurezza pubblica – è elevata. I servizi predisposti prevedono i controlli nei parcheggi, all’interno e negli angoli più nascosti. «Capita qualche scazzottata, piccolo spaccio e furti nei negozi», è il commento di chi opera e lavora da queste parti. Alla fine dalla centrale operativa della Compagnia di Quartu arriva una chiamata: una lite nei parcheggi superiori. Si tema una rissa. I carabinieri arrivano subito. Scoprono che si tratta di una discussione animata tra una coppia. Scattano le identificazioni e tutto torna alla normalità.

