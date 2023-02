L’album dei ricordi della città  

Ci sono persone capaci di dare un prezioso contributo alla memoria storica della loro terra, con l’umiltà di chi non ha bisogno di clamore e pubblicità. Persone nate con un dono speciale, come quello di saper scrutare e raccontare il mondo che le circonda con la forza delle immagini catturate da un obiettivo piazzato nel cuore di una storia. Come Lorenzo Medda, classe 1923, epoca in cui non esistevano gli smartphone e anche possedere una macchina fotografica era un privilegio per pochi: a lui era toccata in dono per la cresima e, da quel regalo, era nata una passione incredibile che, dopo tanti anni di lavoro in miniera, aveva deciso di assecondare.

Una passione grazie alla quale oggi esiste uno straordinario archivio di foto che raccontano la storia della città di Carbonia e dei paesi vicini. È stato suo figlio Marco a scoprirlo, giorno dopo giorno, mentre riordinava le foto di famiglia. Suo padre quest'anno avrebbe compiuto cento anni (è scomparso nel 1985) e lui ha deciso di iniziare a mostrare questo incredibile lavoro partendo da una pagina Facebook in cui tante persone postano le foto in bianco e nero della città del carbone (si chiama “Carbonia, ti ricordi?”). Per tutti è stato come aprire un album di famiglia, quello dei ricordi più preziosi che si pensava di aver perso per sempre.

Lorenzo era originario di Uras, ma la sua famiglia, come tante dell’intera Isola, si trasferì nella città di Carbonia, fondata da Mussolini in piena autarchia per sfruttare i giacimenti di carbone locali. «Mio padre, a 14 anni, lavorava già come carpentiere, – racconta Marco Medda - e poi ferraiolo. Da militare fu autista e meccanico e, una volta tornato a Carbonia, lavorò come minatore e armatore, ovvero doveva sistemare le armature in legno prima che i minatori potessero entrare in galleria». Quella macchina fotografica a soffietto in legno, una “Campagnola”, era un piccolo tesoro che Lorenzo poteva usare solo nel tempo libero, tanti piccoli momenti di svago in cui quella che poi sarebbe diventata la sua arte, prendeva forma.

