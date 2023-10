L’album dei ricordi al festival del disegno 

Anche quest'anno la Monserratoteca ospita il Festival del Disegno. “Il mio album dei ricordi”, questo il nome dell’evento, si terrà venerdì 13 ottobre dalle 16 alle 19 nella sede della biblioteca comunale in via Porto Cervo. Chiunque potrà contribuire a creare un album contenente biglietti di viaggio, foto, piccoli oggetti che ricordino i momenti più belli di quest’estate. L’attività è nota anche come “scrapbooking”, un’arte creativa che permette di creare e personalizzare album usando anche varie tipologie di materiali come carta, nastri, ritagli, adesivi e fiori.

